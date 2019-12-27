Руководитель: Конфликт раздувают искусственно, с целью…

Без работы могут остаться 150 человек

26 декабря 2019 г. в ОНФ Якутии состоялся круглый стол, посвященный проблемам здравоохранения в Республике Саха (Якутия), одним из вопросов в повестке дня стоял вопрос «О сложной ситуации в больнице Якутского научного центра комплексных медицинских проблем» (бывшей ЯФАНовской больницы).

Предыстория конфликта

Уже более года в СМИ периодически появляется информация о конфликте в стенах научного медицинского учреждения в Якутии. Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ ЯНЦ СО РАН) и Якутский научный центр комплексных медицинских проблем (ЯНЦ КМП) – два юридически самостоятельных научных учреждения, которые постоянно путают из-за одинаковой аббревиатуры «ЯНЦ», это иногда вносит путаницу и усложняет понимание возникшего конфликта. А зерном раздора между этими двумя учреждениями стала больница, которая находится в составе ЯНЦ КМП, но арендует помещение под свои площади у ЯНЦ СО РАН.

Как известно, до нулевых годов «яфановская» больница считалась неким элитарным островком – ведомственным лечебным учреждением для научных работников. В 2015 году Министерством науки и высшего образования РФ было принято решение присоединить больницу к профильному Якутскому научному центру комплексных медицинских проблем для создания клинической базы и внедрения научных достижений в медицинскую практику. Однако процесс превращения лечебно-профилактического учреждения с сорокалетней историей в научную клинику оказался достаточно болезненной процедурой. Год назад СМИ об этом писали достаточно подробно.

С момента реорганизации учреждения произошло закрытие пищеблока и гинекологического отделения стационара. В то же время был открыт Центр нейродегенеративных заболеваний (НДЗ). В нем получают медпомощь пациенты, страдающие мозжечковой атаксией, болезнью Альцгеймера, Паркинсона и другими генетическими заболеваниями, поражающими нервную систему. Центр НДЗ включает в себя кабинеты когнитивных расстройств (памяти), пренатальной диагностики, медико-социальной помощи и биоэтики и неврологическое отделение на 30 коек. В этом году больница получила новые лицензии по профилям ревматология, онкология, психиатрия и планирует расширение других видов медицинской деятельности.

Горстка недовольных пишет жалобы в инстанции

Данные пертурбации, закрытие гинекологического отделения и кадровые изменения повлекли за собой более 20 жалоб в разные инстанции – правительство РС (Я) и прокуратуру г. Якутска, прокуратуру РС (Я), Генеральную прокуратуру РФ, Госинспекцию труда РС (Я), Роструд, налоговую инспекцию, пенсионный фонд РС (Я), уполномоченному по правам человека РС (Я) и РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, ОНФ Якутии и России, и, наконец, Президенту РФ.

Простое перечисление инстанций, куда были направлены жалобы, может создать впечатление, что коллектив лихорадит. Однако выяснилось, что все эти жалобы подписаны одними и теми же лицами. Последняя жалоба ушла на днях — 19 декабря 2019 года в адрес Президента РФ ПУТИНА В.В. Подписантами выступили все те же — Анна ПШЕННИКОВА, бывшая главная медсестра, уволившаяся по собственному желанию в июле этого года, и Елена ТРОСЬКО, заведующая кардиологическим отделением больницы ЯНЦ КМП. Этими же женщинами был создан альтернативный профсоюз, председателем которого стала Анна Пшенникова. Но, судя по количеству его членов, позиция активисток не нашла понимания в коллективе. Помимо них самих, в новый профсоюз вступили всего два сотрудника больницы, да и те его покинули в ноябре этого года, вступив в профсоюз ЯНЦ КМП.

Жалобы инициировали многочисленные проверки

Официальные инстанции обязаны реагировать на сигналы с мест. По всем жалобам вышеперечисленных лиц, ЯНЦ КМП претерпело более 10-ти проверок регионального и федерального уровня, которые не выявили серьезных нарушений. Следует отметить, что ЯНЦ КМП все судебные дела выиграл, в том числе по иску ФИЦ ЯНЦ СО РАН о взыскании денежных средств в размере 234347,00 руб. на проведение ремонта в отремонтированном ЯНЦ КМП помещении бывшего пищеблока для приведения данного помещения в первоначальный вид. ЯНЦ КМП планировало разместить в этих помещениях иммунологическую и генетическую лаборатории. Усугубляет ситуацию то, что помещения, занимаемые больницей по договору безвозмездного пользования, принадлежат на праве оперативного управления ЯНЦ СО РАН, который время от времени пытается выселить больницу.

В итоге многочисленных жалоб и резонанса, который им был придан, подверглись определенным репутационным рискам ЯНЦ КМП и директор учреждения. Кроме имиджевых потерь, ЯНЦ КМП понесло и материальные: значительные финансовые средства — более 50 млн. руб. в части бюджета больницы из территориальной программы ОМС.

Что делать?

Активисты ОНФ Якутии собрали за круглым столом директора ЯНЦ КМП, доктора медицинских наук Анну РОМАНОВУ, главного врача больницы, кандидата медицинских наук Айталину ЕГОРОВУ, председателя ФИЦ ЯНЦ СО РАН, члена-корреспондента РАН Михаила ЛЕБЕДЕВА, первого заместителя министра здравоохранения республики Егора ПРОКОПЬЕВА, заведующих отделениями, медработников, научных сотрудников ЯНЦ КМП и трех бывших работников больницы.

Главврач назвала наилучший выход

Главный врач больницы Айталина Егорова выступила в том же духе, что и ранее в прессе: «Постоянно муссируются слухи о том, что больница разрушается и передается в структуру Минздрава Якутии. Полагаю, все прекрасно понимают, что передача в систему здравоохранения республики на фоне общей финансовой оптимизации грозит социальным взрывом, поскольку 150 человек останутся без работы. Наилучшим выходом в создавшейся ситуации было бы сохранение больницы и ее коллектива в составе федерального научного медицинского учреждения».

Главврач Егорова заявила, что ситуация в коллективе давно нормализовалась, и работа больницы ЯНЦ КМП стала улучшаться на глазах. Проведена оптимизация отделений, пищеблок переведен на аутсорсинг, сокращены нерентабельные койки, открыт дневной стационар, кабинет профосмотров, появились узкие специалисты, выросло количество прикрепленного к поликлинике больницы населения. На сегодняшний день оно составляет более десяти тысяч человек. Таким образом, администрацией ЯНЦ КМП была проведена серьезная работа по укреплению материально-технической базы больницы и улучшению морально-психологического климата в коллективе.

У собственника другие планы на здание

Почему же обстановку в коллективе пытаются накалять?

Еще год назад СМИ открыто писали, что попытка уничтожить «яфановскую» больницу и поликлинику через различные пертурбации делается с единственной целью – «освободить площади под свои структуры…» Понятное дело, что здание в центре города – большой капитал, и у ЯНЦ СО РАН собственные потребности.

На круглом столе в голосе председателя ФИЦ ЯНЦ СО РАН Михаила ЛЕБЕДЕВА зазвучали железные нотки. Он заявил, что если больницу не передадут в Минздрав РС (Я) и оставят в составе ЯНЦ КМП, то он перепрофилирует занимаемые больницей помещения… под общежитие. А если больница все-таки станет республиканской, то в этом случае он «договорится» с Минздравом республики.

1-ый замминистра: В здравоохранении предстоят сокращения кадров

Насчет «договориться» вызывает большие сомнения. На том же мероприятии первый замминистра здравоохранения подтвердил информацию о предстоящем сокращении в отрасли – 758 работников. Из них 311 – лица пенсионного возраста, стало быть, 447 – трудоспособные кадры. С такими-то болезненными сокращениями ныне работающих кадров, куда системе здравоохранения девать еще 150 человек из «яфановской» больницы, если ее решат передать Минздраву?

Егор Прокопьев подчеркнул, что все внутрибольничные перестановки решает руководство учреждения самостоятельно. В комментарии SakhaLife он отметил, что сейчас рассматриваются все приемлемые варианты. Непосредственно на круглом столе первый замминистра предупредил о возможных финансовых рисках, которые могут возникнуть у больницы со следующего года. А также сообщил, что, в случае перехода больницы в ведение республики, на имеющейся базе стационара будет развернута реабилитация или паллиативная помощь, а кардиологическое отделение будет ликвидировано.

Представители коллектива: Не мешайте работать! Мы против перехода в Минздрав!

На круглом столе выступили представители руководства больницы, заведующие отделениями, медработники и научные сотрудники, которые отметили, что моральный климат в коллективе значительно улучшился, работа вошла в стабильное русло, медицинские и научные работники объединили свои профсоюзы в единый профсоюз ЯНЦ КМП, учреждение заработало как единый целый организм.

Бывший главный врач больницы ПУПЕНКО Н.Т., заведующие отделениями, научные сотрудники были единодушны в том, что не надо мешать людям работать, не стоит разрушать больницу, передавать ее в Минздрав, где и без того происходит оптимизация, не хватает финансирования и грядут сокращения своих медработников. Представители коллектива больницы, пришедшие на круглый стол, высказались категорически против перехода в систему Минздрава.

Директор ЯНЦ КМП: Конфликт раздувают искусственно, с целью…

Директор ЯНЦ КМП Анна РОМАНОВА заявила: «ЯНЦ КМП в соответствии с Уставом самостоятельно формирует свою структуру в пределах средств, направляемых на оплату труда. К примеру, при оптимизации пищеблока больницы экономия бюджетных средств составила в 2018 году около 4 млн. рублей и в этом году – около 7 млн. рублей, которые были направлены на доплату медработникам, оплату медицинских услуг, приобретение лекарственных средств. Конфликтная ситуация искусственно раздувается. В итоге кое-кто хочет уничтожить единственное и уникальное в республике федеральное учреждение академической медицинской науки. Во всем мире научные клиники являются передовыми, ведущими в медицине, и мы тоже к этому стремимся. При личной встрече министр науки и высшего образования Российской Федерации КОТЮКОВ М.М. поддержал развитие нашего Центра вместе с больницей».

Юрист ЯНЦ КМП Ольга ТАТАРИНОВА подчеркнула, что судьбу учреждения может решать только собственник – Минобрнауки России, и оно придерживается мнения, что больница остается в составе ЯНЦ КМП.

Депутат Ил Тумэна Елена ГОЛОМАРЕВА отметила, что необходимо всецело поддерживать развитие медицинской науки в республике и дать возможность развиваться больнице как современной научной клинике. «В наше время без науки никуда», – убеждена депутат.

ОНФ настойчиво проводит свою политику?

Подводя итоги собрания, которое длилось два с половиной часа, модератор – сопредседатель ОНФ Якутии Людмила ЦОЙ предложила всем заинтересованным сторонам войти в рабочую группу для разработки «дорожной карты» по развитию больницы.

Глава регионального исполкома ОНФ Якутии Валерий ЛЮТЫЙ заметил, что ОНФ должно стремиться к тому, чтобы не пострадали пациенты и врачи, многое зависит от позиции коллектива больницы.

Отметим, что приглашая на это мероприятие, ОНФ прямо писал в планируемой повестке о «выработке рабочей карты по передаче Больницы ЯНЦ СО РАН (Больница ЯФАН)» в министерство здравоохранения РС (Я). Словно это вопрос решенный. Ранее и публикации были на эту тему. Однако коллектив больницы, который спросили впервые, публично высказал свое мнение, что предпочитает оставить все, как есть, без перехода под крыло Минздрава. Медработники просят оставить их в покое, не дестабилизировать обстановку, не мешать выполнять свои прямые обязанности. В самом деле, в период тотальных сокращений, в сфере науки гораздо спокойней.

Тем не менее, ОНФ настойчиво продолжает оперировать возможностью перевода в республиканское ведение, что означает в систему Минздрава. Что позволяет предположить, что у группы руководителей есть такие планы. И только четко высказанная позиция коллектива, поддержка общества может этому помешать.

Скриншот из инстаграмма ОНФ Якутии

В комментарии SakhaLife главный научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН, доктор исторических наук Сардана БОЯКОВА сказала: «Я прикреплена к «яфановской» больнице с 90-х годов. В больнице работают высококвалифицированные и внимательные врачи, медперсонал. В последнее время отмечается положительная динамика: появились узкие специалисты, новые кабинеты. Я, наверно, выражу общее мнение научных сотрудников академических институтов РС (Я), что мы хотим сохранить свою больницу в прежнем формате без передачи в Минздрав республики, чтобы нам продолжать получать здесь разнообразную медицинскую помощь».

СПРАВКА

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем” (ЯНЦ КМП) является единственным в Республике Саха (Якутия) учреждением академической медицинской науки федерального значения, выполняющим научные исследования в области арктической медицины. Целью деятельности ЯНЦ КМП является сохранение и укрепление здоровья человека и этногенетического фонда народов Крайнего Севера, развитие здравоохранения и медицинской науки, подготовка высококвалифицированных научных и медицинских кадров, а также осуществление медицинского обслуживания, направленного на сохранение и восстановление здоровья граждан. Одним из структурных подразделений учреждения является больница ЯНЦ КМП.

Больница ЯНЦ КМП начала оказывать ведомственную медицинскую помощь в 1968 году в виде амбулатории и здравпунктов. С 1980 года функционировала как больница Якутского научного центра СО РАН. Больница ЯНЦ СО РАН в соответствии с приказом ФАНО России от 30 июня 2015 года № 328 «О реорганизации Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»» была присоединена к ЯНЦ КМП.

Больница ЯНЦ КМП является одной из крупных лечебно-профилактических организаций г. Якутска, имеет в своем составе поликлинику, дневной стационар и круглосуточный стационар (терапевтическое, кардиологическое и неврологическое отделения). Больница ЯНЦ КМП осуществляет свою деятельность по оказанию медицинской помощи застрахованным лицам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.