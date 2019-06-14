Руководитель казенного учреждения «обогатился» за счет бюджета?

Прокурор Нижнеколымского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из муниципальных казенных учреждений. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность руководителя муниципального казенного учреждения, издал фиктивный приказ о приеме на работу жительницы одной из сел Нижнеколымского района, достоверно зная, что выполнять соответствующие обязанности она не будет.

Передав все необходимые документы в бухгалтерию муниципального образования, обвиняемый получал заработную плату за указанного работника, а также премиальные выплаты. Сумма причиненного ущерба преступлением составила свыше 131 тыс.рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.