Руководитель из Якутии выбран вице-президентом творческого сообщества

27 апреля в онлайн режиме состоялось совещание Ассоциации домов и центров народного творчества Дальневосточного федерального округа. В работе приняли участие руководители региональных методических служб в сфере народного творчества и культурно-досуговый деятельности ДВФО, директор Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова, первый заместитель директора, руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова. Важным вопросом встречи стали выборы президента Ассоциации домов (центров) народного творчества ДВФО. Представители всех регионов ДВФО единогласно избрали президентом Ассоциации директора КГБУ «Камчатский центр народного творчества» Ольгу Мурашеву.

Вице-президентом стал генеральный директор АУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский Дом народного творчества, социально-культурных технологий» Сергей Семенов.

Фото: sakha.gov.ru Источник: sakha.gov.ru

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