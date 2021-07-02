Руководитель госучреждения привлечен к административной ответственности

Прокуратура республики провела проверку соблюдения законодательства при осуществлении закупок в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Установлено, что в феврале 2021 года Исполнительной дирекцией по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Республике Саха (Якутия) объявлено о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики. В начале марта 2021 года конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

При проверке конкурсной документации установлено, что в ней отсутствует достоверная информация об условиях проведения работ, установлены заведомо неисполнимые сроки их выполнения, отражена недостоверная информация относительно периода действия автозимника, что вводит в заблуждение потенциальных участников закупок.

В частности, являются заведомо неисполнимыми предусмотренные проектом государственного контракта и графиком, сроки выполнения подготовительных мероприятий с учетом необходимости завоза большегрузной техники, проведения горных работ, технической рекультивации земель с учетом их объема, сезонности проводимых работ.

Прокуратура республики возбудила в отношении директора Исполнительной дирекции по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Республике Саха (Якутия) дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.