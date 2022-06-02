Руководитель горнодобывающей организации обвиняется в незаконном обороте драгметаллов в крупном размере

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте золота на сумму около 30 млн рублей.

И.о. прокурора Республики Саха (Якутия) Сергей Губин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя горнодобывающей организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере).

По версии следствия обвиняемый с привлечением субподрядных организаций, которые не были осведомлены о его преступных действиях, организовал в период с 2018 по 2021 годы с нарушением условий лицензии незаконную добычу природного золота на территории месторождения, расположенного в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами с места добычи обнаружено и изъято природное золото общим весом более 1 кг. Кроме того, установлено, что обвиняемым сдано в аффинажный завод около 6 кг. незаконно добытого драгоценного металла.

Общая сумма незаконно извлеченного дохода в результате данной преступной деятельности составила около 30 миллионов рублей.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности МВД по Республике Саха (Якутия).