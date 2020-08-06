Руководитель Депохраны объектов культуры ответит на ваши вопросы

Руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров 6 августа проведет прямой эфир в социальных сетях на официальных страницах Правительства Республики Саха (Якутия) в Одноклассниках и ВКонтакте.

Николай Макаров ответит на актуальные вопросы пользователей социальных сетей. В том числе расскажет о деятельности по охране исторического и культурного наследия Якутии. На эти и другие вопросы можно будет получить ответы во время прямого эфира. Начало эфира в 17.00 час по якутскому времени.

Ссылки на прямой эфир:

ВК https://vk.com/video-187580720_456239981

ОК https://ok.ru/live/2353970486960