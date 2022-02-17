Руководитель департамента ветеринарии Якутии выступит в радиоэфире «Диалог с властью»

В пятницу, 18 февраля в 13 час. 05 мин. в прямом радиоэфире «Тэтим» НВК «Саха» на волне FM 107,1 в передаче «Диалог с властью» примет участие руководитель департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Петр Лукич Петров.

Участник радиоэфира проинформирует об основных показателях деятельности департамента ветеринарии за 2021 год, о планах на текущий год, также о предстоящих мероприятиях, посвященных 125-летию ветеринарной службы республики.

В центре внимания – реализация Стратегии развития ветеринарной службы на период до 2030 года. В частности, речь пойдет о внедрении программы «Увеличение заработной платы ветеринарных специалистов», реализации кадрового проекта «Земский ветеринар».

Руководитель департамента ветеринарии также сообщит радиослушателям об эпизоотической ситуации в республике, болезнях животных, зарегистрированных в прошлом году. Ответит на вопросы, касающиеся безнадзорных животных, об ответственности владельцев питомцев. На эти и другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы радиослушатели могут задать в ходе эфира, позвонив по телефонам студии: 8 (4112) 32-00-66, 32-11-66. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после радиопрограммы.