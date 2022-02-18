Руководитель департамента ветеринарии Якутии призвал якутян ответственно относиться к своим питомцам

В ходе радиоэфира «Диалог с властью» руководитель департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Петр Петров ответил на актуальные вопросы, в том числе связанные с безнадзорными животными.

Руководитель департамента сказал о необходимости внесения изменений в действующие законы для привлечения к ответственности владельцев за ненадлежащий уход за своими питомцами. В частности, он отметил, что департамент ветеринарии работает над внесением изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях в части наложения штрафов.

Также напомнил, что 14 февраля в Госдуме прошло первое заседание рабочей группы по доработке законодательства в сфере безнадзорных животных. Были анонсированы поправки, предусматривающие штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан, чьи собаки покусали людей, и для чиновников за нарушения в сфере обращения с бездомными животными. Также предусматриваются штрафы хозяевам, оставивших своих питомцев без надзора, за избавление от животных — до 30 тысяч рублей.

Руководитель департамента призвал якутян ответственно относиться к своим питомцам. «Прежде чем завести кошку или собаку, будущий владелец должен заранее решить для себя главные вопросы — как избежать нежелательного потомства, как не создать угрозу окружающим, как не нарушить права и свободу других людей! Если владелец не планирует разводить породистых домашних животных, то нужно их кастрировать, стерилизовать. Ведь именно безответственное отношение к своим питомцам является одной из причин увеличения безнадзорных животных», — подчеркнул он.

Сейчас в республике действуют 8 муниципальных и 2 частных приюта, также 13 пунктов передержки. Для приведения в соответствие требованиям Федерального закона № 498 пункты передержки, расположенные в Амгинском, Жиганском, Намском, Таттинском районах, переименованы в приюты.

В настоящее время департаментом ветеринарии разрабатывается проект постановления правительства Якутии о предоставлении муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов для строительства и благоустройства муниципальных приютов для безнадзорных животных, то есть будет софинансироваться.