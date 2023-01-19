19.01.2023
20:30
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Светская хроника

Руководитель департамента информполитики стал известной персоной. Его узнают в ресторане

После громкого скандала, закончившегося публичными извинениями, руководитель департамента информполитики администрации главы и правительства Якутии Семен Трофимов стал узнаваемой персоной и к нему приковано повышенное внимание. Поэтому его ужин в ресторане «Osteria Mario Швили» не остался незамеченным, и телеграмеры даже вычислили его собеседника. Фото тгк @sakhaday.

Вместе с оскандалившимся руководителем департамента информполитики Якутии Семеном Трофимовым чаевничает руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков, сообщает тгк PRyanya Якутия. Завтра в Якутске будут проводить очередной этап обучения государственных медийщиков — блиц-тренинг проекта «МедиаАкадемия».

Как все поняли по скандалу на федеральном уровне, этот экспериментальный проект по повышению квалификации и подготовке профессиональных журналистов, блогеров и сотрудников пресс-служб — очередная профанация и вливание бюджетных средств в пустоту. По крайней мере в Якутии. Вся их «наука» и старания пошли, как видим, коту под хвост, вернее в прорубь, считает PRyanya Якутия.

Проект «Медиашкола: Дальневосточный репортер» реализуется с февраля 2018 года Фондом развития социальных инициатив при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

После скандала высокопоставленный чиновник АГиП Якутии извинился перед журналистами
Фото: тгк @sakhaday
Источник: тгк PRyanaya Якутия

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