Руководитель АГиП Якутии: Кыргызская диаспора должна самостоятельно выявлять нелегалов

19 марта текущего года по поручению Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Федор Борисов провел рабочую встречу с делегацией во главе с заместителем председателя государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики Саматом Токтоболотовым.

На встрече Федор Борисов обозначил позицию Главы республики в адрес делегации Кыргызской Республики о необходимости более тесной систематической работы со своими земляками, проживающими в республике в части соблюдения трудового законодательства и легализации действующих трудовых отношений для налогоисчисления в разные уровни местного бюджета и пресечения неподобающего поведения.

Кроме этого Федор Михайлович указал на то, что по официальной статистике в республике проживают порядка 7000 мигрантов из Кыргызстана, но на самом деле их гораздо больше и отметил, что диаспора должна самостоятельно выявлять нелегалов и способствовать их установлению для принятия законных мер.

Комментируя итоги встречи, руководитель Администрации Федор Борисов отметил, что Глава республики Айсен Николаев не смог принять лично делегацию Кыргызской Республики, так как вылетел с официальным визитом во Владивосток для участия в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе Юрия Трутнева по вопросам агропромышленного комплекса.