Руины мужской гимназии опасны для жизни?

Здание якутской мужской гимназии было построено в 1873 году. Позднее оно было преобразовано в училище. В 80-ые годы прошлого века здесь располагалась кафедра военной подготовки ЯГУ им. М.К. Аммосова.

В начале 2000-х годов учреждения университета оттуда выехали, здание было законсервировано..

Летом 2014 года памятник исторического наследия сгорел по вине пиромана, страдающего безумной тягой к поджигательству.

После пожара сгоревшее здание было стыдливо обтянуто нарисованным домом и… снова «законсервировано».

Вот как выглядят в данный момент сгоревшие руины, спустя почти 5 лет после пожара:

Спустя почти 5 лет, сгоревшие руины обветшали. Крыша отсутствует и можно назвать чудом тот факт, что сгоревшее здание еще не обвалилось.