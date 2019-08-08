Рудники Nordgold направили 1 млн рублей на восстановление водных биоресурсов Якутии

Республика Саха (Якутия), Россия, 08 августа 2019 года – Золотодобывающие рудники Таборный и Гросс, входящие в состав международной компании Nordgold, в текущем году выпустили около 500 тысяч мальков пеляди в Вилюйское водохранилище Республики Саха (Якутия). Выпуск искусственно выращенной молоди рыбы состоялся в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению водных биоресурсов Республики. Инвестиции в данный экологический проект составили почти 1 млн рублей.

Взращивание и дальнейший выпуск мальков пеляди в Вилюйское водохранилище Якутии – традиционное экологическое мероприятие рудников Таборный и Гросс, которые ведут золотодобычу на территории Олекминского района республики. В текущем году в реки Якутии уплыли 500 тысяч мальков пеляди – это в пять раз больше, чем в прошлом году.

Специально по заказу рудников мальков выращивают на Чернышевском рыбоводном заводе Республики. В регионе это единственный завод, который занимается искусственным разведением рыбы. При запуске в водоем каждая рыбка весит 0,005 грамма, а в длину достигает 3-4 мм. Заводчики взращивают молодь в воде, которую берут из Вилюйского водохранилища, то есть естественная среда мальков пеляди не меняется после выпуска в «большое плавание». Для рыбы важны физико-химические показатели среды. Если ее выпустить в другую воду, то многие мальки погибнут.

Вывести полмиллиона личинок – задача не из легких. Их выведение проводится методом «Оплодотворение сухим способом» (для этого отлавливаются особи-производители – самки и самцы). И только после этого на завод доставляют оплодотворенную икру, которую аккуратно помещают в специальные инкубаторы. Через шесть месяцев икринки превращаются в мальков. Все полгода специалисты поддерживают приток свежей воды из Вилюйского водохранилища, и постоянную температуру 0,4 – 0,6 градусов Цельсия.

Выпуск рыбы проходит под наблюдением специалистов Ленского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, главного рыбовода Чернышевского рыбоводного завода, техников-рыбоводов и полномочных представителей рудников Таборный и Гросс.

«Уже более 10 лет мы реализует природоохранные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения. Число мальков согласовано государственными органами», — говорит инженер по охране окружающей среды (эколог) ООО «Рудник Таборный» Сергей Тинников.