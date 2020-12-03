Рудник Таборный запустил в работу новую насосную станцию

На золотодобывающем руднике Таборный (входит в состав международной компании Nordgold) запустили новую насосную станцию, обеспечивающую эффективную подачу выщелачивающих растворов на рудный штабель, и поддержку необходимого давления в системе орошения.

«За долгие годы работы рудника площади под новые карты выщелачивания стали строится все дальше и дальше от золотоизвлекательной фабрики. Их отдалённость от фабрики составляет уже более 1,5 километров. Для того чтобы выщелачивающие растворы продолжали подаваться на карты исправно и с необходимым давлением, было принято решение о строительстве новой насосной станции», — рассказал начальник участка металлургического комплекса рудника Таборный Александр ИСАЙКИН.

Новая насосная станция состоит из двух буферных емкостей (общим объемом 300 м3),четырех насосов SULZER, производительность каждого из них составляет 400 м3/час. (один из насосов резервный), трех жидкотопливных котлов для подогрева выщелачивающих растворов в зимний период. Покупка мощного оборудования вместе со строительством обошлась предприятию порядка 47 млн рублей.

Немаловажно то, что с открытием станции работу получили четыре новых специалиста.

Запуск насосной станции позволяет увеличить объемы подачи выщелачивающих растворов на руду с 23 до 27 тыс. м3 в сутки, что позволит нарастить объемы переработки.

«Запуск мощной насосной станции также призван увеличить плотность орошения, уменьшить процент недоизвлекаемого золота в руде, ну и, соответственно, мы сможем беспроблемно осваивать более удаленные территории», — добавил А. Исайкин.

О руднике Таборный

Золотодобывающий рудник Таборный (ООО «Рудник Таборный»), входящий в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, разрабатывает одноименное золоторудное месторождение на территории Олёкминского улуса на юго-западе Республики Саха (Якутия) в пределах восточной части Олёкмо-Чарского нагорья. Разработка месторождения ведется открытым способом с 2002 года.

О компании Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды.