Рудник Гросс завершает обновление горной техники для увеличения мощности производства

Золотодобывающее предприятие Гросс, входящее в состав международной компании Nordgold, к концу второго квартала 2021 года завершит комплектацию и введет в эксплуатацию всю дополнительную горную технику, необходимую для обеспечения объема добычи руды, запланированного в рамках первого этапа проекта увеличения производственной мощности рудника.

Увеличение количества экскаваторов Komatsu PC-3000 с пяти до семи единиц с соответствующим увеличением количества буровых станков, большегрузных самосвалов и вспомогательного оборудования, является одной из ключевых стадий первого этапа проекта расширения производства Гросса, в который компания Nordgold инвестирует в общей сложности $58 млн в течение 2020-2021 гг. В рамках первого этапа расширения Гросса общий объем добычи будет наращиваться для того, чтобы обеспечить рудой перерабатывающие мощности, которые планируется увеличить до около 18 миллионов тонн руды в год с третьего квартала 2021 года; по сравнению с 14,5 млн тонн переработанной руды в 2019 году.

В рамках проекта Гросс приобрел 10 новых большегрузных самосвала, четыре из которых уже введены в эксплуатацию, а остальные шесть будут доставлены на рудник к июню 2021 года. Кроме того, два экскаватора и два буровых станка были куплены и введены в эксплуатацию в течение 2020 г. – первого квартала 2021 г.

Исполнительный директор рудника Гросс Виталий Заган сказал:

«Наращивание мощности нашего горнотранспортного оборудования является одной из основных стадий проекта увеличения мощности Гросс. На сегодняшний день процесс обеспечения Гросса автопарком, нужным для реализации наших амбициозных планов в отношении этого высокопроизводительного рудника, идет согласно графику. Другие стадии проекта, включая установку дополнительного технологического оборудования для переработки руды и расширение вспомогательной инфраструктуры, также реализуются в соответствии с планом. Мы намерены достичь запланированного расширения Гросса в третьем квартале этого года».

Проект расширения Гросса состоит из двух этапов. В рамках первого этапа производственная мощность предприятия будет увеличена до 18 млн тонн в год. Кроме того, Nordgold до конца года намерен завершить работу над технико-экономическим обоснованием второго этапа проекта, который позволит увеличить мощность добычи и переработки руды на руднике до около 26 млн тонн в год с 2023 года. Недавно завершенная предварительная экономическая оценка показала, что второй этап расширения потребует капитальных вложений в размере около $208 млн и позволит выйти на средневзвешенный годовой объем производства в около 350 тыс. унций золота в период с 2025 по 2035 гг. при общих затратах на поддержание производства (AISC) примерно в $740 за унцию (данные экономические параметры подлежат подтверждению в рамках подготовки ТЭО проекта).

Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский сказал:

«Наш кластер Гросс является высокоперспективным золотодобывающим регионом. Он занимает центральное место в наших долгосрочных планах развития. С учетом уже работающих в данном кластере рудников Гросс и Таборный, а также огромным потенциалом дальнейшего расширения Гросса и развития нового проекта Токко, который демонстрирует такую же низкую себестоимость, что и Гросс, Nordgold имеет отличные перспективы для сохранения высоких темпов роста».

О Гроссе

Золотодобывающий рудник Гросс расположен высокоперспективном горнодобывающем кластере Гросс мирового класса, расположенном на юго-западе Республики Саха (Якутия). Данный кластер состоит из действующих рудников Гросс и Таборный, а также проекта Токко и представляет собой прочный фундамент, лежащий в основе как текущих результатов Nordgold, так и будущего роста компании.

Введенный в эксплуатацию в 2018 году, Гросс является третьим рудником, спроектированным и построенным с нуля компанией Nordgold с 2013 года. Это закрепило за Nordgold статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии рудников. Гросс был построен в срок и практически в рамках бюджета. Его строительство длилось 24 месяца, а период возврата инвестиций составил 20 месяцев со дня запуска предприятия в эксплуатацию. В 2020 году Гросс увеличил выпуск золота на 7% в годовом сопоставлении, до 278 тыс. унций, что составило 26% от общего объема добычи Nordgold в 1 045,6 тыс. унций. Рудник обеспечивает более 1100 рабочих мест.

О компании Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 7 800 сотрудниками, управляющая девятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды.

Для получения дополнительной информации о Nordgold посетите сайт компании:www.nordgold.com.