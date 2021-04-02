Рудник Гросс вложит более 9 млн рублей в развитие Олекминского района

Золотодобывающее предприятие Гросс, входящее в состав международной компании Nordgold, сообщает о заключении трех соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых в 2021 году окажет помощь местным сообществам на сумму более 9 млн рублей.

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Олекминского района и с Тянским национальным наслегом заключены сроком на три года, а с кочевой родовой общиной «Тяня» — на один. Муниципальные образования намерены вложить данные средства в развитие своих территорий.

«Мы ежегодно, на протяжении уже более 10 лет, помогаем местным сообществам. Отрадно, что через соглашения о социально-экономическом партнерстве и не только, наше предприятие способствует улучшению качества жизни людей, проживающих на ближайших территориях. Важно отметить, что с развитием нашего золотодобывающего кластера Гросс в Якутии, увеличивается и объем оказываемой нами поддержки в регионе. Кроме того, соглашения, заключенные на три года, формируют предсказуемость наших инвестиций для жителей Олекминского района», — отметил исполнительный директор «Нерюнгри-Металлик» Виталий ЗАГАН.

В соответствии с соглашением с администрацией Олекминского района, материальная помощь может быть направлена на строительство и ремонт социально-значимых объектов, благоустройство площадей, дорог г. Олекминска и Олекминского района, строительство и ремонт жилья, проведение культурно-массовых мероприятий и другие цели. Также материальная помощь может быть направлена на оплату очного обучения студентов района в аккредитованных учебных заведениях. Кроме того, соглашением предусмотрена квота для гарантированного трудоустройства жителей Олекминского района на имеющиеся вакансии золотодобывающего предприятия.

Тянский национальный наслег намерен вложить средства в мероприятия по благоустройству, ремонту объектов, площадей и дорог в с. Тяня, приобретение техники для нужд поселения, развитие физкультурно-оздоровительных мероприятий, строительство спортивных сооружений, ремонт спортзалов в наслеге. Традиционно сельскохозяйственный кооператив «Тяня» на выделенное финансирование приобретает продукты питания и горюче-смазочных материалов (ГСМ) для оленеводов 4-х стад (39 человек). Все это в тайгу будут доставлять силами Гросса на вездеходе или вертолёте.

Всего же в рамках предыдущих соглашений, действующих с 2013 по 2020 годы, на социально-значимые цели предприятием была перечислена значительная сумма — 42 млн 250 тыс. рублей.