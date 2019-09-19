19.09.2019
09:20
57

Экономика

Рудник «Гросс» вложит 8,6 млн рублей в развитие Олекминского района

Золотодобывающее предприятие «Гросс», входящее в состав международной компании Nordgold, заключило на 2019 год три соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых перечислит на развитие муниципальных территорий 8 млн 600 тыс. рублей.

Соглашения о социально-экономическом рудник «Гросс» заключил с администрацией Олекминского района на сумму 3,6 млн рублей, Тянским национальным наслегов на сумму 3 млн рублей и кочевой родовой общиной «Тяня» на сумму 2 млн рублей. Эти средства от предприятия район, наслег и община получат до конца текущего года и вложат в социально-экономическое развитие своих территорий. 

«Для нас важно поддерживать близлежащие территории. За долгие годы с местным сообществом у нас сложись дружеские, партнерские взаимоотношения. Общими усилиями мы сможем улучшить социально-экономическое положение Олекминского района и Тянского наслега. Будучи социально-ответственным бизнесом, предприятие непременно продолжит заботиться о развитии этих территорий»,отметил исполнительный директор «Нерюнгри-Металлик» Виталий Заган.     

По соглашению материальная помощь может быть направлена администрацией Олекминского района на строительство и ремонт социально-значимых объектов, благоустройство площадей, дорог, рекреационных зон и другие цели. Как сообщили в администрации района, финансовая помощь от рудника в текущем году пойдет на строительство в городе Олекминске Дворца детства (центр творческого развития и гуманитарного образования школьников). Кроме того, соглашением предусмотрена квота для гарантированного трудоустройства жителей Олекминского района на имеющиеся вакансии золотодобывающего предприятия.

«Предприятия Nordgold играют значимую роль в социально-экономическом развитии района. Уже 10 лет они оказывают целевую финансовую помощь району в рамках соглашений. Кроме того, поступления в консолидированный бюджет района по налогу на доходы физических лиц ежегодно составляют около 70 млн рублей. Это важная часть бюджета, для жителей района многое делается на эти средства»,заявил глава Олекминского района Виктор Васильев.    

Тянский национальный наслег намерен вложить средства в строительство дома культуры и детского сада в с. Тяня, а также в приобретение техники для нужд поселения. Традиционно сельскохозяйственный кооператив «Тяня» на выделенное финансирование приобретает продукты питания и ГСМ для оленеводов 4-х стад (39 человек). Доставлять их оленеводам в тайгу будут силами предприятия на вездеходе или вертолёте.  

Отметим, что ООО «Нерюнгри-Металлик», управляющее рудником «Гросс», ежегодно с 2009 года оказывает помощь администрации Олекминского района, Тянскому национальному наслегу и кочевой родовой общине «Тяня». Так, в рамках предыдущих соглашений, действующих с 2013 по 2018 годы, на социально-значимые цели предприятием было перечислено 24 млн 600 тыс. рублей. Благодаря этим средствам удалось поддержать реализацию таких важных проектов, как строительство Мархинской школы-сада, жилых домов для молодых приезжих специалистов в с. Тяня, с. Дельгей, с. Урицкое, отладить процесс снабжения оленеводов продуктами и топливом. Именные стипендии получали студенты, проживающие в Тянском наслеге, оплачивалось обучение молодых специалистов.

При подписании соглашений, руководство «Гросса» подтвердило свою готовность по отдельному договору выделить финансовую помощь району в 2020 году в размере 300 тысяч рублей для проведения главного национального праздника Якутии «Ысыах Олонхо» и юбилейных мероприятий 2020 года – 385­летия города Олекминска, 150­летия памятника архитектуры муниципального уровня Спасского собора.  

Справка о Гроссе

Рудник Гросс расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия). «Гросс» — рудник круглогодичного кучного выщелачивания с открытой отработкой. Ожидается, что после выхода на проектную мощность «Гросс» станет крупнейшим рудником Nordgold в России – он будет добывать около 12 млн тонн руды и производить более 7 тонн золота в год в течение 17 лет.

Справка о Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. В 2018 году Nordgold произвел более 28 тонн золота. Компания владеет десятью действующими рудниками (пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования и с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. Численность персонала Nordgold составляет более 8 000 человек.

Фото: ООО «Нерюнгри-Металлик».
Источник: ООО «Нерюнгри-Металлик».
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх