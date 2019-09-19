Рудник «Гросс» вложит 8,6 млн рублей в развитие Олекминского района

Золотодобывающее предприятие «Гросс», входящее в состав международной компании Nordgold, заключило на 2019 год три соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которых перечислит на развитие муниципальных территорий 8 млн 600 тыс. рублей.

Соглашения о социально-экономическом рудник «Гросс» заключил с администрацией Олекминского района на сумму 3,6 млн рублей, Тянским национальным наслегов на сумму 3 млн рублей и кочевой родовой общиной «Тяня» на сумму 2 млн рублей. Эти средства от предприятия район, наслег и община получат до конца текущего года и вложат в социально-экономическое развитие своих территорий.

«Для нас важно поддерживать близлежащие территории. За долгие годы с местным сообществом у нас сложись дружеские, партнерские взаимоотношения. Общими усилиями мы сможем улучшить социально-экономическое положение Олекминского района и Тянского наслега. Будучи социально-ответственным бизнесом, предприятие непременно продолжит заботиться о развитии этих территорий», — отметил исполнительный директор «Нерюнгри-Металлик» Виталий Заган.

По соглашению материальная помощь может быть направлена администрацией Олекминского района на строительство и ремонт социально-значимых объектов, благоустройство площадей, дорог, рекреационных зон и другие цели. Как сообщили в администрации района, финансовая помощь от рудника в текущем году пойдет на строительство в городе Олекминске Дворца детства (центр творческого развития и гуманитарного образования школьников). Кроме того, соглашением предусмотрена квота для гарантированного трудоустройства жителей Олекминского района на имеющиеся вакансии золотодобывающего предприятия.

«Предприятия Nordgold играют значимую роль в социально-экономическом развитии района. Уже 10 лет они оказывают целевую финансовую помощь району в рамках соглашений. Кроме того, поступления в консолидированный бюджет района по налогу на доходы физических лиц ежегодно составляют около 70 млн рублей. Это важная часть бюджета, для жителей района многое делается на эти средства», — заявил глава Олекминского района Виктор Васильев.

Тянский национальный наслег намерен вложить средства в строительство дома культуры и детского сада в с. Тяня, а также в приобретение техники для нужд поселения. Традиционно сельскохозяйственный кооператив «Тяня» на выделенное финансирование приобретает продукты питания и ГСМ для оленеводов 4-х стад (39 человек). Доставлять их оленеводам в тайгу будут силами предприятия на вездеходе или вертолёте.

Отметим, что ООО «Нерюнгри-Металлик», управляющее рудником «Гросс», ежегодно с 2009 года оказывает помощь администрации Олекминского района, Тянскому национальному наслегу и кочевой родовой общине «Тяня». Так, в рамках предыдущих соглашений, действующих с 2013 по 2018 годы, на социально-значимые цели предприятием было перечислено 24 млн 600 тыс. рублей. Благодаря этим средствам удалось поддержать реализацию таких важных проектов, как строительство Мархинской школы-сада, жилых домов для молодых приезжих специалистов в с. Тяня, с. Дельгей, с. Урицкое, отладить процесс снабжения оленеводов продуктами и топливом. Именные стипендии получали студенты, проживающие в Тянском наслеге, оплачивалось обучение молодых специалистов.

При подписании соглашений, руководство «Гросса» подтвердило свою готовность по отдельному договору выделить финансовую помощь району в 2020 году в размере 300 тысяч рублей для проведения главного национального праздника Якутии «Ысыах Олонхо» и юбилейных мероприятий 2020 года – 385­летия города Олекминска, 150­летия памятника архитектуры муниципального уровня Спасского собора.

Справка о Гроссе

Рудник Гросс расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия). «Гросс» — рудник круглогодичного кучного выщелачивания с открытой отработкой. Ожидается, что после выхода на проектную мощность «Гросс» станет крупнейшим рудником Nordgold в России – он будет добывать около 12 млн тонн руды и производить более 7 тонн золота в год в течение 17 лет.

Справка о Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. В 2018 году Nordgold произвел более 28 тонн золота. Компания владеет десятью действующими рудниками (пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического обоснования и с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. Численность персонала Nordgold составляет более 8 000 человек.