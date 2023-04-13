Рубль сильно подешевел — вырастут ли ставки по депозитам?

Рубль сильно подешевел. Поднимет ли ЦБ свою ставку, а банки – ставки по вкладам? — спросил aif.ru у профессора Финансового университета при правительстве РФ Бориса Рубцова:

– Если Банк России повысит ключевую ставку, то вслед за этим проценты коммерческих банков тоже вырастут. Но сейчас невозможно однозначно сказать, как ЦБ себя поведёт.

Да, подорожание доллара усиливает инфляционные риски, с которыми Центробанк обычно борется повышением ставки. Но пока в этом нет острой необходимости. Одной из причин, по которым доллар в апреле перешагнул порог в 80 руб., аналитики считают всплеск спроса на валюту, вызванный тем, что правительство разрешило компании Shell вывести из России больше 1 млрд долл., вырученных от продажи доли в газовом проекте «Сахалин-2». Но продолжают действовать все ограничения на вывоз капитала, введённые ЦБ в 2022 г. Доллар может даже отступить, да и инфляция в последние месяцы снижалась. Поэтому ЦБ не будет ужесточать кредитную политику, пока не увидит угрозу устойчивой противоположной тенденции.