Рубиновая свадьба якутского сенатора

Сенатор от Якутии Александр Акимов сообщил в соцсети о важной вехе в совместной жизни со своей любимой супругой.

— Рубиновая свадьба — 40 лет совместной жизни с любимой супругой Розалией Иудовной. Я благодарен судьбе, Богу, что в жизни мне встретилась очаровательная, красивая девушка Роза и в родных Сунтарах мы сыграли свадьбу, где было более 300 гостей и столько же гостей не смогли поместить в столовой… До сих пор чувствую вину, некоторые родственники даже упрекали, я думаю простили нас молодых… Самое главное, мы оправдали их доверие и особенно наших уважаемых родителей. Их сегодня нет рядом с нами, но мы их всегда вспоминаем с любовью. И сегодня мы благодарны всем нашим родственникам, друзьям, землякам за поддержку, внимание и это мы всегда чувствуем. Правильно говорят, жизнь прожить — не поле перейти и не всегда устланы розами… И в такие моменты только любящая жена и семья могут понять и помочь тебе. Сколько переездов, бесконечных командировок, пожары и наводнения, и была серьёзная травма… хорошо, что Роза по специальности врач и тут как семейный врач всех нас лечит и смотрит. Сейчас как видите, у нас большая семья, кругом внуки. И тут бабушка и дедушка пригодились… скучать уже некогда. Только вперёд!!

Еще больше личных, семейных фото смотрите на странице сенатора в соцсети.