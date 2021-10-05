РСХБ запускает формат удобного общения с фермерами

Россельхозбанк приглашает всех желающих к диалогу с более чем 130 тысячами фермеров, которые зарегистрированы на маркетплейсе Свое Фермерство. Возможность общения с представителями сельского хозяйства — это ежедневная необходимость для рестораторов, поставщиков продуктов, организаторов фестивалей и круглых столов, сотрудников индустрии гостеприимства и экспертного сообщества. Теперь любой вопрос по покупке сельхозоборудования, сотрудничестве и качестве товаров можно обсудить с продавцом в специальном чате платформы в режиме онлайн. Это существенно сокращает время ожидания ответа и обеспечивает прямой диалог с участниками реального сектора АПК.

«Мы обеспечиваем всем заинтересованным возможность прямого контакта с лучшими фермерами страны, которые собраны на одной цифровой площадке. На платформе Свое Фермерство есть все необходимое для совершенствования процессов агробизнеса. Скорость получения информации – важнейший фактор для клиентов. Именно поэтому мы максимально упростили процесс общения потенциального покупателя с продавцом и перенесли его на нашу платформу. Для фермеров чат — это отличная возможность укрепить доверие клиентов. Общение с покупателями способствует повышению суммы среднего чека, а качественный сервис — увеличению числа клиентов в будущем», — рассказала директор Центра развития финансовых технологий Елена Батурова.

Чат имеет широкой функционал привычных мессенджеров, дает возможность продавцам делиться дополнительными фотографиями, документами, а также быстро и безопасно обмениваться текстовыми сообщениями. Все информация в чате проходит модерацию, агрессивные и потенциально опасные сообщения блокируются. Переписка сохраняется в личном кабинете пользователя маркетплейса. Кнопка вызова чата находится на странице карточки товара и в общем каталоге, а также на странице любого зарегистрированного фермера. Информация о новых сообщениях приходит прямо в браузере в виде уведомлений. Чат доступен всем зарегистрированным пользователям платформы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.