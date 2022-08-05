РСХБ возобновил прием заявок на сельский потребительский кредит по ставке от 3,25%

Отличная новость для всех жителей сел – Россельхозбанк возобновил прием заявок в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в части предоставления льготных потребительских кредитов на повышение уровня благоустройства домовладений. Базовая ставка по данной программе составляет от 3,25%.

Сумма кредитования для якутян может варьироваться от 30 тысяч до 300 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на ремонт жилых домов или помещений, расположенных на сельских территориях по договорам подряда, а также на приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения.

Важное условие: кредит с минимальной льготной процентной ставкой доступен сроком до 60 месяцев при условии личного страхования. В случае отказа от добровольного личного страхования процентная ставка составит 5%.

Также Россельхозбанк продолжил снижение процентных ставок и по другим программам потребительского кредитования. Так, с 5 августа физические лица, в том числе пенсионного возраста, могут оформить кредиты по ставке от 5,5% годовых.

Как отметил директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев, клиенты РСХБ быстро и просто оформляют кредиты с помощью Интернет-банка и мобильного приложения. А рассчитать свой ежемесячный платёж можно на удобном и простом калькуляторе на официальном сайте банка www.rshb.ru.

Подробную консультацию по существующим кредитным программам дадут наши менеджеры в отделениях РСХБ в г. Якутске и 15 крупных улусах Якутии. Также вся информация доступна на сайте РСХБ и по номеру: +7 (4112) 40-21-31.