РСХБ в два раза увеличил выпуск карт платежной системы UnionPay

С начала 2022 года РСХБ выпустил более 50 тысяч карт UnionPay и «Мир»-UnionPay, большая часть из них пришлась на первые недели марта. Повышенный рост спроса обусловлен широкими возможностями оплаты с помощью UnionPay за рубежом.

С 2017 года РСХБ выпустил более 400 тысяч карт платёжной системы UnionPay, при этом с начала года выпущена уже полугодовая норма банковских карт UnionPay.

С начала марта по картам UnionPay, эмитированным РСХБ, было проведено более 100 тысяч транзакций. Основной категорией расходов за рубежом в отчетный период была оплата отелей и счётов в ресторанах, а также покупка одежды. Внутри страны наибольшее количество транзакций пришлось на категории, связанные с путешествиями: отели, авиабилеты, покупки в зарубежных онлайн-магазинах.

В 2021 году объем транзакций, совершенных по картам UnionPay внутри России, в 10 раз превысил сумму транзакций по картам этой же платежной системы за рубежом, доля объёма зарубежных транзакций составила в 2021 году 0,6%, в марте текущего года она выросла до 11%. Основной интерес к картам UnionPay проявляют клиенты, планирующие поездки за рубеж. Россельхозбанк предлагает наиболее выгодные на рынке условия бессрочного выпуска карт платежной системы UnionPay.

Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2017 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт.

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией ChinaUnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах и регионах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 70 странах, включая Россию.

Платежная система «Мир» — российская национальная платежная система. Расчеты по картам этой платежной системы производятся в рублях. К выпуску доступны кредитные карты и дебетовые с поддержкой овердрафта. Оператор платежной системы «Мир» — АО «Национальная система платежных карт».