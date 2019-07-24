РСХБ увеличил вложения в российский агросектор на 13%

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК на 1 июля 2019 года вырос с начала года на 6% и достиг 1,3 трлн рублей. РСХБ за 1 полугодие выдал отечественным аграриям 582,6 млрд рублей, что на 13% превышает аналогичный показатель прошлого года.

По программе льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых предоставлено 126,8 млрд рублей против 91,3 млрд рублей в 2018 году. Банк остается лидером льготного кредитования АПК. Выданные средства сельхозтоваропроизводители направляют на сезонные работы, строительство и модернизацию перерабатывающих мощностей и систем хранения. Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил порядка 460 млрд рублей льготных кредитов.

«Россельхозбанк не просто сохраняет темпы финансирования АПК, а синхронизирует кредитную политику с государственными задачами развития отрасли. Мы стремимся стимулировать приоритетные направления – увеличение экспорта сельхопродукции, развитие малого бизнеса на селе, повышение уровня жизни на сельских территориях. В фокусе РСХБ ‒ проекты, которые обеспечат наибольший эффект для отрасли и будут способствовать инфраструктурным изменениям», ‒ подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Россельхозбанк активно участвует в реализации инвестиционных проектов. Так, с начала 2019 года Банк приступил к финансированию строительства и модернизации более 30 предприятий. Отдельное внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса АПК, в частности РСХБ направил на поддержку малых форм хозяйствования 27,1 млрд рублей, в том числе 18,4 млрд рублей по программе льготного кредитования.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.