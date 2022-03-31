РСХБ создал цифровой канал для клиентов-юридических лиц

Россельхозбанк запустил новый цифровой канал обслуживания юридических лиц «Свой бизнес». С его помощью пользователи могут легко и просто совершатьплатежи в удобном интерфейсе, узнавать актуальную информацию об остатках на счетах, а также работать в одном приложении с несколькими своими организациями.

Автоматизированная система дистанционного банковского обслуживания «Свой бизнес» разработана специально для клиентов сегмента малого и микробизнеса и представляет собой простые и удобные в использовании мобильное приложение и web-версию (Интернет-клиент).

Так, с помощью web-версии клиенты могут формировать и отправлять платежные документы, счета, выставлять их, вести работу с письмами и реестрами в рамках зарплатного проекта, имеют возможность оформлять депозиты и отзывать платежи.

Мобильное приложение «Свой бизнес» дает возможность клиентам просматривать истории платежей и остаток по счету, формировать платежные документы и выписки, видеть всю историю выплат в рамках зарплатного проекта, работать с документами и просматривать их текущие статусы. Войти в удобное и современное мобильное приложение пользователь может не только по ПИН-коду, но и по личной биометрии.

Как отметил директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев, преимущества цифровой платформы «Свой бизнес» — это простой и интуитивно понятный интерфейс, удобная навигация с широкими возможностями для успешной работы клиентов Россельхозбанка из сегмента малого и микробизнеса.

Стать новым пользователем цифрового канала обслуживания юридических лиц «Свой бизнес» просто – достаточно подойти в любой офис Якутского РФ Россельхозбанка или позвонить в контакт-центр по телефону: 8 (800) 100-78-70.