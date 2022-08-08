РСХБ снизил ставки по потребкредитам

Россельхозбанк снизил ставки по программам потребительского кредитования. Общее снижение ставок составило до 1 процентных пункта, минимальная ставка по таким программам с 5 августа составляет 5,5% годовых.

Потребительский кредит на любые цели на новых условиях можно получить на срок до 5 лет в сумме до 5 млн рублей. Минимальная ставка в рамках кредита «Пенсионный» также составит 5,5% годовых. Такой кредит доступен клиентам-пенсионерам в возрасте до 75 лет на сумму до 3 млн рублей.

Оформить потребительский кредит можно по одному документу – при предъявлении паспорта гражданина РФ, в случае, если клиент получает зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка или если у него есть подтверждённая запись на портале госуслуг. Оформление по одному паспорту доступно также прочим клиентам при сумме кредита до 300 тыс. рублей.

«Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. Сегодня мы предлагаем широкую линейку кредитных продуктов, в которой каждый клиент может подобрать себе подходящий вариант. Снижение ставок сделает их еще доступнее», – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

Подать заявку на кредит и рассчитать свой ежемесячный платеж можно без посещения офиса банка на официальном сайте РСХБ www.rshb.ru. Подробную консультацию по существующим кредитным программам дадут наши менеджеры в отделениях банка в г. Якутске и 15 крупных улусах Якутии. Также вся информация доступна на сайте РСХБ и по номеру: +7 (4112) 40-21-31.