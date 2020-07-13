РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам в Якутии

В июле 2020 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. В зависимости от программы кредитования снижение составит до 2,4 п.п.

Так, в рамках акции «Кредит Юбилейный», приуроченной к 20-летию Банка, по сниженной ставке от 5,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

По пенсионным программам кредитования минимальная ставка составит 6,5% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн рублей со сроком до 7 лет.

Процентные ставки по другим программам потребительского кредитования без обеспечения на любые цели также снижены и составляют от 6,9% годовых.

Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте РСХБ в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента, а также с участием мобильных работников Банка.

«Тарифная политика Россельхозбанка в отношении частных клиентов строится на принципах гибкости и отзывчивости на потребительский спрос. При этом учитывается общеэкономическая ситуация в стране и банк, безусловно, уделяет особенное внимание мерам, которые могут помочь гражданам преодолеть кризисную ситуацию. Для якутян лето – это сезон подготовки к суровой зиме, поэтому востребованность в денежных средствах на различные цели: ремонт, строительство, покупки — возрастает в разы. С момента смягчения ограничительных мер в республике мы наблюдаем значительный рост обращений в наш банк за потребительскими кредитами. В настоящий момент мы снизили процентные ставки по всем потребительским кредитам для различных категорий клиентов, в том числе пенсионеров. Теперь заемщики могут оформить кредит на любые личные цели по сниженным ставкам. Также мы рекомендуем нашим клиентам воспользоваться этим выгодным предложением и для рефинансирования ранее полученных кредитов по всем направлениям и продуктам потребительского кредитования», — отмечает директор Якутского филиала АО «Россельхозбанк» Василий ТИМОФЕЕВ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Якутского филиала Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.