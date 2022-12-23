РСХБ разыгрывает внедорожники для получателей потребительского кредита

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Россельхозбанк запустил новогоднюю акцию «Своя. Родная. Полноприводная» для клиентов, подавших заявку на потребительский кредит с любой ставкой и получивших его в срок с 9 по 28 декабря. Заёмщики автоматически становятся участниками розыгрыша семи автомобилей ВАЗ NIVA Travel рестайлинг.

Итак, для того, чтобы принять участие в акции, необходимо с 9 по 28 декабря включительно:

• Подать заявку на получение потребительского кредита в Россельхозбанке;

• Получить одобренный Россельхозбанком кредит в любом из отделений РСХБ на территории России.

«Внедорожник – это отличный автомобиль, особенно для сельской местности. Хочу пожелать удачи всем участникам и добавить, что победители будут объявлены в эфире новогоднего шоу «Маска vs Аватар» на телеканале НТВ 31 декабря 2022», — года победители будут объявлены в эфире новогоднего шоу «Маска vs Аватар» на телеканале НТВ.Это всероссийская акция: Россельхозбанк разыгрывает среди получателей потребительского кредита семь внедорожников «Нива». В наших условиях, особенно сельских – это хороший автомобиль, отмечу, что победителю ничего не нужно будет дополнительно уплачивать, так как налоговые выплаты Банк берёт на себя», — прокомментировал директор Якутского регионального филиала «Россельхозбанка Василий Тимофеев.

Победители получат призы в январе-феврале 2023 года.

Участники акции информируются об условиях акции с помощью размещения соответствующей информации, правил проведения акции, победителях акции на сайте www.superpriz-rshb.ru.

По всем вопросам, касающимся условий акции, порядка и сроков получения призов участники могут обратиться на адрес электронной почты организатора – rshb@progressiongroup.ru.

31 декабря 2022 года победители будут объявлены в эфире новогоднего шоу «Маска vs Аватар» на телеканале НТВ.

Победители получат призы в январе-феврале 2023 года.

Более подробную информацию о розыгрыше можно получить в отделениях Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, д. 19, а также в дополнительных офисах Банка в 15 районах республики.

Вся информация доступна на сайте https://www.rshb.ru/natural/?erid=%20Pb3XmBtzt1b1DVy7si2jpgySsPDEuVcobAsoxPS

Телефоны для справок 8 (800) 100-0-100, 8 (4112) 402-125.