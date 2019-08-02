РСХБ повышает качество жизни населения Новгородской области

Россельхозбанк в рамках стратегической задачи по развитию сельских территорий предоставил благотворительные средства на покупку 11 автомобилей Lada Largus для ГОБУЗ «Старорусская центральная районная больница Новгородской области», которое распределит их между 8 медицинскими учреждениями региона.

РСХБ как опорный банк АПК уделяет особое внимание поддержке населения сельских территорий. Понимая важность повышения качества и доступности медицинских услуг для малых населенных пунктов, Банк направил средства на покупку автомобилей для организации выездной первичной медико-санитарной помощи.

«Россельхозбанк как никто другой слышит и понимает жителей сельских территорий и малых городов. Банк не только оказывает финансовую поддержку фермерам для развития агробизнеса, но и уделяет большое значение повышению качества жизни на селе. Поэтому мы не могли оставить без внимания просьбу Губернатора Новгородской области о покупке автомобилей для оказания медицинской помощи жителям удаленных территорий. Уверены, что теперь каждому будут доступны услуги, как врачей общей практики, так и других специалистов», — отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.

«Основной сложностью в организации медицинской помощи на территории Новгородской области является большое количество отдаленных и малонаселенных территорий. Одно из решений этого вопроса – внедрение мобильных форм предоставления медицинских услуг. В регионе работают передвижные медицинские комплексы, в небольшие населенные пункты выезжают бригады врачей. Хотел бы поблагодарить Россельхозбанк за поддержку, которую он оказал региону, выделив средства на приобретение машин для учреждений здравоохранения. Они позволят повысить доступность медицины для жителей сельской местности», — отметил Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Новгородский филиал РСХБ работает с 2000 года. За это время выдал кредитов на сумму свыше 35,5 млрд рублей, из них 23,0 млрд — заемщикам АПК. За 6 месяцев 2019 года на проведение сезонных работ Банк предоставил 412 млн рублей. В рамках механизма льготного кредитования по ставке не более 5% годовых Банк направил 125 млн рублей.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.