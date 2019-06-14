РСХБ поддержал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»

В ходе работы Петербургского международного экономического форума было

подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством

Удмуртской Республики, АО «Россельхозбанк» и агрохолдингом «КОМОС ГРУПП».

Документ направлен на взаимодействие в рамках инвестиционных проектов

агропромышленного комплекса Удмуртской Республики.

Одной из производственных площадок агрохолдинга является «Кезский

сырзавод», в развитие которого Россельхозбанк инвестирует свыше 2 млрд

рублей. Это позволит предприятию завершить реконструкцию, существенно

нарастить объемы производства и расширить ассортимент сыра и других

молочных продуктов.

«КОМОС ГРУПП» — крупный агрохолдинг, объединяющий 17 сельскохозяйственных и

перерабатывающих предприятий Удмуртской Республики, Республик Татарстан и

Башкортостан, а также Пермского края. Организация кредитуется в

Россельхозбанке с 2009 года и на сегодняшний день объем ее кредитного

портфеля составляет 10 млрд рублей. Холдинг занимает лидирующие позиции в

АПК Удмуртии, а после завершения реконструкции ООО «Казанский молочный

комбинат» по объемам переработки молока-сырья войдет в топ-3 российских

переработчиков. Это даст возможность предприятиям «КОМОС ГРУПП» выйти на

новые рынки сбыта, усилив свои позиции в других регионах России.

«Россельхозбанк и «КОМОС ГРУПП» связывает многолетнее успешное

сотрудничество. Компания активно развивается на наших глазах и

демонстрирует высокую эффективность работы. В рамках сегодняшнего

соглашения мы поддержали масштабный инвестиционный проект «КОМОС ГРУПП». Мы видим значительный потенциал сырного завода. Кезский район часто называют

«удмуртской Швейцарией» — местный чистейший воздух, изумрудные холмы,

кристально-чистая вода в реках просто созданы для сырной индустрии.

Поддержка РСХБ позволит предприятию уже к 2021 году в 2 раза увеличить

производство сыра и почти в 10 раз — возможности по хранению молочной

продукции», — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«В течение срока действия контракта Правительство Удмуртии со своей

стороны обязуется в качестве стимулирующей меры предоставлять налоговые

льготы «КОМОС ГРУПП». Налоговая ставка на прибыль составит 13,5%. Налог на

имущество организации, реализующей инвестиционный проект, начисляться не

будет», — рассказал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Андрей Шутов, управляющий ООО «Комос Групп», заявил, что стратегическая

цель агрохолдинга — стать национальной компанией номер один по переработке

молока в России. «Одним из основных инвестиционных проектов для достижения

этой цели является модернизация Кезского сырзавода, и благодаря поддержке

региональных властей и сотрудничеству с Россельхозбанком мы сможем

завершить масштабную реконструкцию этого производства», — сказал он.

Трехстороннее соглашение с участием агрохолдинга закрепило уже ставшее

успешным партнерство Россельхозбанка с Республикой Удмуртия. Банк работает

в регионе с 2001 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона

составил 108 млрд рублей, из них 80 млрд рублей в АПК. При участии Банка

было реализовано более 130 проектов по строительству и модернизации

объектов, а культурная жизнь республики пополнилась благодаря РСХБ

фермерским фестивалем «СВОЁ» и ярмаркой местных сельхозпроизводителей

Удмуртии.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы

обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и

сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых

крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в

число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.