РСХБ поддержал агрохолдинг «КОМОС ГРУПП»

В ходе работы Петербургского международного экономического форума было
подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством
Удмуртской Республики, АО «Россельхозбанк» и агрохолдингом «КОМОС ГРУПП».
Документ направлен на взаимодействие в рамках инвестиционных проектов
агропромышленного комплекса Удмуртской Республики.
Одной из производственных площадок агрохолдинга является «Кезский
сырзавод», в развитие которого Россельхозбанк инвестирует свыше 2 млрд
рублей. Это позволит предприятию завершить реконструкцию, существенно
нарастить объемы производства и расширить ассортимент сыра и других
молочных продуктов.
«КОМОС ГРУПП» — крупный агрохолдинг, объединяющий 17 сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий Удмуртской Республики, Республик Татарстан и
Башкортостан, а также Пермского края. Организация кредитуется в
Россельхозбанке с 2009 года и на сегодняшний день объем ее кредитного
портфеля составляет 10 млрд рублей. Холдинг занимает лидирующие позиции в
АПК Удмуртии, а после завершения реконструкции ООО «Казанский молочный
комбинат» по объемам переработки молока-сырья войдет в топ-3 российских
переработчиков. Это даст возможность предприятиям «КОМОС ГРУПП» выйти на
новые рынки сбыта, усилив свои позиции в других регионах России.
«Россельхозбанк и «КОМОС ГРУПП» связывает многолетнее успешное
сотрудничество. Компания активно развивается на наших глазах и
демонстрирует высокую эффективность работы. В рамках сегодняшнего
соглашения мы поддержали масштабный инвестиционный проект «КОМОС ГРУПП». Мы видим значительный потенциал сырного завода. Кезский район часто называют
«удмуртской Швейцарией» — местный чистейший воздух, изумрудные холмы,
кристально-чистая вода в реках просто созданы для сырной индустрии.
Поддержка РСХБ позволит предприятию уже к 2021 году в 2 раза увеличить
производство сыра и почти в 10 раз — возможности по хранению молочной
продукции», — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.
«В течение срока действия контракта Правительство Удмуртии со своей
стороны обязуется в качестве стимулирующей меры предоставлять налоговые
льготы «КОМОС ГРУПП». Налоговая ставка на прибыль составит 13,5%. Налог на
имущество организации, реализующей инвестиционный проект, начисляться не
будет», — рассказал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
Андрей Шутов, управляющий ООО «Комос Групп», заявил, что стратегическая
цель агрохолдинга — стать национальной компанией номер один по переработке
молока в России. «Одним из основных инвестиционных проектов для достижения
этой цели является модернизация Кезского сырзавода, и благодаря поддержке
региональных властей и сотрудничеству с Россельхозбанком мы сможем
завершить масштабную реконструкцию этого производства», — сказал он.
Трехстороннее соглашение с участием агрохолдинга закрепило уже ставшее
успешным партнерство Россельхозбанка с Республикой Удмуртия. Банк работает
в регионе с 2001 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона
составил 108 млрд рублей, из них 80 млрд рублей в АПК. При участии Банка
было реализовано более 130 проектов по строительству и модернизации
объектов, а культурная жизнь республики пополнилась благодаря РСХБ
фермерским фестивалем «СВОЁ» и ярмаркой местных сельхозпроизводителей
Удмуртии.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы
обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и
сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в
число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.