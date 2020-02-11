РСХБ организовал практический семинар для сельхозтоваропроизводителей Якутии

Якутский филиал Россельхозбанка совместно с АККОР РС(Я) провел практический семинар для сельхозтоваропроизводителей республики. Семинар состоялся на площадке Министерства сельского хозяйства Якутии и собрал членов АККОР РС(Я): глав крестьянских-фермерских хозяйств, начинающих и действующих фермеров.

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В рамках мероприятия сотрудники Банка провели презентацию кредитных продуктов, рассказали участникам о программах кредитования для начинающих фермеров «АгроСтартап», о программе кредитования с упрощенным порядком оформления «Микро АПК», программе государственной поддержки «Семейные фермы», а также новых льготных программах кредитования «Сельская ипотека» и «Сельский потребительский кредит». Участникам были даны практические советы по грамотному заполнению анкет, составлению бизнес-планов и сбору пакета документов.

«Россельхозбанк традиционно уделяет особое внимание поддержке сельхозтоваропроизводителей, и мы надеемся, что практические советы, озвученные сегодня, помогут участникам семинара подготовить качественный, рабочий бизнес-план и другую документацию для подачи заявок на кредит и участия в конкурсах на получение субсидии Министерства сельского хозяйства», — сказал директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий ТИМОФЕЕВ.

В завершении мероприятия исполнительный директор АККОР РС(Я) Зарема БОЧКАРЕВА отметила: