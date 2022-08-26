РСХБ ID свяжет цифровые сервисы РСХБ в единую экосистему

В сентябре 2022 года Россельхозбанк в рамках развития экосистемы цифровых сервисов для юридических лиц запускает сервис единой учетной записи пользователя – РСХБ ID. После подключения к РСХБ ID клиент получает возможность работать во всех цифровых сервисах банка без дополнительной авторизации, а также бесшовно переходить между площадками.

В настоящее время экосистема цифровых сервисов РСХБ для юридических лиц включает в себя:

B2B-платформу Своё Фермерство, представляющую собой маркетплейс, объединяющий более 60 агро- и бизнес-сервисов;

Цифровой канал дистанционного банковского обслуживания юридических лиц Свой Бизнес, включающий в себя функции омниканальной системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, а также сервисы коммуникации с клиентами, финансовой аналитики, персонализации и партнерские сервисы;

Коммуникационную платформу Своё Медиа;

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На первом этапе к РСХБ ID подключаются платформа Своё Фермерство и ДБО юридических лиц Свой Бизнес, что даст возможность клиентам упростить оплату и выставление счетов, сконфигурировать набор необходимых сервисов, управлять набором услуг в зависимости от потребностей сферы деятельности для сокращения времени на поиск и выбор необходимых продуктов и сервисов банка.

В дальнейшем к сервису РСХБ ID будут подключены все цифровые сервисы для юридических лиц экосистемы РСХБ. Кроме того, интеграция РСХБ ID с сервисами партнеров позволит клиентам банка после всего одного подключения вести широкий спектр деловых активностей. Защита коммерческой тайны клиентов и партнеров банка гарантируется при помощи технологий электронной подписи и криптографии. Также единое информационное пространство обеспечивает обновление информации о компании в анкете партнера.

Не менее значимым направлением развития РСХБ ID является его интеграция с экосистемой цифровых сервисов для физических лиц, которая включает в себя:

Агрегаторы недвижимости Своё Жилье и Своё Село по подбору, строительству и обслуживанию жилья в городской и сельской местности;

Маркетплейс фермерских продуктов Своё Родное;

Систему дистанционного банковского обслуживания физических лиц РСХБ Онлайн.

В качестве первых сервисов для физических лиц к РСХБ ID планируется подключить мобильное приложение Своё Жилье и ДБО физических лиц РСХБ Онлайн, что позволит клиентам получать информацию о своей ссудной задолженности или состоянии кредитной заявки непосредственно в агрегаторе недвижимости без повторной авторизации.

Интеграция сервисов экосистемы как для физических, так и для юридических лиц с РСХБ ID позволит создать единое безопасное пространство взаимодействия с клиентами и партнерами Банка. Появится возможность гибкой настройки каждого канала коммуникации с разными сервисами экосистемы банка – от определения типов оповещений для каждого канала до выбора типов общих рассылок.

Для пользователя процесс использования РСХБ ID максимально прост. Подключиться можно при помощи различных методов аутентификации и авторизации (логин и пароль, смс, токен, облачная подпись). В зависимости от выбранного метода авторизации пользователь получает один из уровней доступа к сервисам экосистемы – от самого базового для просмотра и получения информации до возможности подписания расчетных документов и юридически значимых договоров.