РСХБ для селян: сельская ипотека, потребительский кредит с государственной поддержкой и рефинансирование

Развитие села — одна из главных задач, для решения которой государством сегодня принимается немало мер. Среди них – программа льготного кредитования граждан для приобретения или строительства жилья в сельской местности, которая больше известна как «сельская ипотека», популярность которой растет с каждым днем.

Как отмечает эксперт по недвижимости агентства «Туймаада Недвижимость» НАЗАРОВА Марианна, количество обратившихся в агентство граждан, рассматривающих возможность приобретения жилья или участка под строительство дома на селе, выросло в разы.

«Наше агентство работает на рынке недвижимости более 5 лет. И впервые за все это время мы наблюдаем столь высокий спрос на недвижимость в сельской местности. — рассказывает Марианна Ивановна, — Безусловно, это связано с запуском сельской ипотеки с беспрецедентной ставкой в 2,7 %, и к тому же сегодня люди уже понимают, что при создании комфортных условий намного лучше и полезнее для здоровья жить на селе, в своем частном доме».

Главным оператором сельской ипотеки является Россельхозбанк, который с начала этого года приступил к выдаче льготных ипотечных кредитов для граждан, желающих переехать в село. В настоящее время в список сельских территорий, подпадающих под условия кредитования в рамках данной программы, включены все районы Республики, за исключением городских округов г.Якутск, г.Мирный и г.Нерюнгри. Приобрести в этих районах квартиру, участок под ИЖС или дом, взяв ипотеку по ставке от 2,7%, может любой житель нашего региона в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит можно получить на сумму от 100 тысяч до 5 млн рублей, обеспечив 10% первоначального взноса. Срок — до 25 лет, с возможностью досрочного погашения.

По данным Якутского филиала Россельхозбанка сегодня у жителей республики наиболее популярными районами для покупки или строительства дома по сельской ипотеке стали Мегино-Кангаласский, Ленский, Хангаласский, Вилюйский, Намский и Нюрбинский районы. Интересно, что также якутяне используют возможности этой программы для переезда в другие регионы, например, Новосибирскую или Калининградскую область.

В РСХБ, помимо сельской ипотеки, имеется еще ряд льготных продуктов, ориентированных на потребности жителей села. В частности, банк предлагает воспользоваться рефинансированием ранее взятых ипотечных кредитов на улучшение жилищных условий в сельской местности по выгодной ставке от 2,7%. Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, полученного в этом году в уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях.

Для тех, кто уже имеет дом в сельской местности, но хотел бы его перестроить, отремонтировать или благоустроить, Россельхозбанк предлагает еще один льготный продукт — потребительский кредит с государственной поддержкой для жителей села. Заем с льготной ставкой 3% можно получить на определенные виды работ через подрядную организацию. Например, это ремонт дома, а также покупка и монтаж оборудования для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, отопления, электроснабжения. Под каждый вид работ банк оформляет отдельный кредитный договор на сумму от 30 000 до 250 000 рублей. Воспользоваться этим предложением могут только жители сельских территорий.

Подробную информацию о всех условиях можно получить на сайте www.rshb.ru, во всех офисах Якутского филиала Россельхозбанка или по телефону 8-800-100-0-100.

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