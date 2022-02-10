Розыскной пес Лингард раскрыл убийство по горячим следам

В Якутии полицейский-кинолог и его розыскная собака Лингард раскрыли убийство «по горячим следам»

На днях около 08:30 часов на пульт «02» дежурной части МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки возле одного из домов по ул. Каландрашвили.

На место происшествия в составе следственно-оперативной группы был направлен кинолог старший лейтенант полиции Артемий Алексеев со своим напарником по кличке Лингард.

Лингард взял след сразу с места происшествия и довел полицейских до квартиры на первом этаже деревянного жилого дома, расположенных на той же улице, неподалеку от места, где был обнаружен убитый. Сомнений в том, что Лингарду могло изменить чутье не было, возле двери в квартиру сотрудники обнаружили бурые пятна, схожие с кровью.

В квартире скрывался подозреваемый в убийстве. 41-летний житель Якутска был задержан оперативниками уголовного розыска и передан в Следственный комитет.

Напарники Артемий Алексеев и Лингард снова несут службу.