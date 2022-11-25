25.11.2022
20:22
136
Происшествия
Розыск без вести пропавшего
Отделом полиции №3 разыскивается без вести пропавший ЛАПТЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 1972 г.р. Уроженец Среднекомыского района.
Возможные места появления: район автовокзала, крытый рынок, крестьянский рынок, рынок столичный.
По имеющейся информации просьба сообщить по номеру 89248995004, 89963164330
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм
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