25.11.2022
20:22
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Происшествия

Розыск без вести пропавшего

Отделом полиции №3 разыскивается без вести пропавший ЛАПТЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 1972 г.р. Уроженец Среднекомыского района.

Возможные места появления: район автовокзала, крытый рынок, крестьянский рынок, рынок столичный.

По имеющейся информации просьба сообщить по номеру 89248995004, 89963164330

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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