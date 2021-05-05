Розыгрыш призов по акции «Путешествуй с нами и получай призы!» переносится

Дорогие участники акции!

В связи с тем, что не набрано необходимое количество участников акции согласно п.3.10 Правил проведения акции «Путешествуй с нами и получай призы!», промежуточный розыгрыш призов, запланированный на 7 мая, переносится на 2 июля 2021 года.

Напомним, Акционерная компания «Железные дороги Якутии» совместно с ООО «Лена-Транс» объявила стимулирующую акцию для пассажиров «Путешествуй с нами и получай призы!».

Для участия в акции необходимо в период с 25 апреля по 10 декабря 2021 года воспользоваться услугами ООО «Лена-Транс» и мультимодальными перевозками АО «АК «ЖДЯ», включающими проезд железнодорожным транспортом и трансфер от/до ж.д. вокзала до/от города Якутска, а также подписаться на страницы @ooo_lena_trans, @rwyakutia в приложении Инстаграм.

Главный приз акции – автомобиль УАЗ Хантер!

Промежуточные розыгрыши состоятся 2 июля 2021 года и 30 июля 2021 года. Финальный розыгрыш состоится 15 декабря 2021 года.

Розыгрыш призов будут проводится в прямом эфире официального инстаграм аккаунта @ooo_lena_trans.

Подробно о правилах проведения акции можно узнать на сайте www.rw-y.ru в разделе «Информация», на страницах @ooo_lena_trans, @rwyakutia в приложении Инстаграм или отсканировав QR-код.