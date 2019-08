Розыгрыш подарков в честь дня рождения «Камелек»!

View this post on Instagram

Хорошая НОВОСТЬ! 😍👍🎉🎊🎉🎉🎊Мы начинаем неделю с объявления о розыгрыше подарков🎁🎀🎉🎊. В честь Дня рождения🎂💖 компании, «Камельку» на следующей неделе будет уже 14 лет🎉🎊🎈🎆, мы дарим подарки😀🎉🎁🎀. Разыграем более 50💖 подарков от «Камелька». От кружек до различных сервизов! Будьте с нами и удача улыбнется именно вам!👌 В течение месяца, с 26 августа по 27 сентября, на покупки от 2000 рублей вы получаете купоны для розыгрыша. Чем больше купонов, тем больше шансов для выигрыша. 27 сентября мы проведем розыгрыш в прямом эфире на этой странице. Но и это еще не все!🎉🎉🎉😊😉👌 Участвуйте в розыгрыше и следите за новыми публикациями! Мы намерены удивлять!😉 _____________________________ #камелек_идея_для_подарка #сделановякутии #камелекпосуда #камелек #камелёк #сахалыыиьит #сахаиhитэ #якутскаяпосуда #сахалыы #подаркиякутск #бэлэх #истинбэлэх #сахасирэ #якутия #вналичиивякутске #посудаякутск #сувенирыякутии #сувенирякутск #сейныеценности #сахасирэ #дьиэкэргэн #национальнаяпосуда #посуданародовмира #подарки #розыгрыш #сюрприз #деньрождениекамелек