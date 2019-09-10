Розовый фламинго, пальмы и попугаи…

Среди однотонных многоквартирных домов ярким пятном выступает мурал на тепловом пункте по Кальвица, расписанный художницей Ксенией Никифоровой в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

Ксения закончила Якутское художественное училище и теперь работает в детском саду. В качестве художника с командой таких же талантливых ребят пробует себя в росписи стен. Обожает активный отдых — это катание на роликах, санках и велосипеде. Видит всё вокруг в ярких красках, что не могло не найти отражение её внутреннего мира в самом мурале.

Зелёные пальмы, желто-красные попугаи и розовый фламинго – вот что видят удивленные прохожие на стене теплового пункта. Для северного края арт-объект выступает контрастом и тем самым привлекает всеобщее внимание.

«Вначале было страшно начинать такую большую работу. У меня был мандраж! Казалось, испорчу и это увидит весь город. А потом беспокоилась за автовышку. Думала, это самое страшное, что может произойти. Однако в ней оказалось удобно и мягко как птице на гнезде. Сейчас даже чувствую себя акробатом, когда забираюсь на леса. Стена для меня как большой холст. И под закат, а затем с огнями ночного города рисую на нем. Романтика!» — поделилась художница.

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia