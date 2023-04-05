Розовое полнолуние: Можно загадать желание

Розовое полнолуние можно будет увидеть 6 апреля.

Приметы, что нельзя делать и как загадать желание в розовое полнолуние.

«Розовое» полнолуние 6 апреля 2023 года обещает быть на удивление спокойным и гармоничным, когда люди смогут отдохнуть от активных и напряженных действий. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.

6 апреля 2023 года нас ждет романтичное полнолуние в Весах. Его называют также розовым или пасхальным, поскольку оно предшествует Пасхе.

Полнолуние, которое можно будет наблюдать в четверг, 6 апреля, получило название розового из-за апрельского цветения. В Америке его приурочивают к расцвету флокса. На юге России апрельская полная луна ассоциируется с цветом розовых магнолий, цветущих в апреле.

Пик полнолуния 6 апреля 2023 года будет в 07:34 по московскому времени. Период полнолуния в Весах продолжается с 4 по 8 апреля 2023 года.

Полнолуние дает шанс в оценить события и достижения, а также приносит новые идеи, которые в последующем нужно будет реализовать в жизни.

В полнолуние можно найти точку равновесия в своей материальной и эмоциональной жизни, гармонизировать поток мыслей и идей, перераспределить свою энергию на те дела, которые вдохновляют и приведут вас к позитивным переменам.

Полнолуние также дает возможность освободиться от чего-то назойливого и того, что давно мешает, как в характере, так и в жизни.

Полнолуние в апреле будет проходить на оси Овен — Весы, поэтому его энергетика наполнена жизнеутверждающими принципами и желаниями воплотить в жизнь амбиции и мечты, а также свои лидерские качества.

Что можно делать на Полнолуние 6 апреля 2023 года?

В этот день лучше отложить работу, если есть такая возможность.

Полежать в кровати подольше, погулять и почитать в свое удовольствие, чтобы восстановить силы.

Энергию лучше направить в творчество, чтобы она не вылилась в необдуманные, импульсивные и даже агрессивные поступки.

На работе стоит заняться генеральной уборкой — привести в порядок дела, прибрать на рабочем месте, выбросить все лишнее или сдать в архив. Дома тоже можно навести порядок.

Провести время на природе, с друзьями и близкими.

Сходить в баню или SPA.

Есть больше фруктов, овощей и другой легкой пищи.

Полнолуние — благоприятное время для определения целей и планов на будущее. Сделайте записи в личном дневнике или на листе бумаги, распределив их по значимости. Пропишите страхи, негативные установки и как их можно побороть.

Что нельзя делать на Полнолуние 6 апреля 2023 года?

Не следует совершать агрессивных действий, доказывать свою правоту, кричать, и даже громко слушать музыку.

Следует отложить серьезные дела и заключение крупных договоров.

На этот период не назначайте серьезные процедуры, плановые операции и даже сдачу крови. По возможности, сделайте это до или после полнолуния.

Лучше не есть тяжелую пищу, мясо, грибы.

Следует исключить алкоголь.

Не стоит постригаться, красить волосы или проводить другие манипуляции с внешностью.

Откажитесь от посадки рассады и проращивания семян. Эти процедуры лучше делать на растущую луну.

Как загадать желание

В канун 6 апреля можно загадать желание. Для этого за день до полнолуния поставьте на подоконник стакан с водой, чтобы она напиталась энергией Луны. Затем добавьте эту воду в ведро и помойте ею полы в доме. Так вы привлечете положительную энергетику.

Есть и другие способы загадать желание. Можно написать его на листочке, поместить внутрь воздушного шарика, после чего надуть его. Пока будете надувать и завязывать шарик, представляйте, что задуманное уже случилось с вами. Затем выйдите на улицу или на балкон в период полнолуния и отпустите шарик по ветру. Поблагодарите Вселенную за то, что приняла ваше желание и представьте, как оно сбывается.

Первым делом наведите уборку в доме и избавьтесь от хлама. Так вы избавитесь от негатива и освободите место для перемен в своей жизни.

Украсьте квартиру свежими цветами в вазах или горшках. Особенно хорошо работают цветы розовых оттенков. Можно использовать аромалампу с эфирным маслом розы, пиона или лаванды.