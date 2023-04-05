Розовое полнолуние: Можно загадать желание
Розовое полнолуние можно будет увидеть 6 апреля.
Приметы, что нельзя делать и как загадать желание в розовое полнолуние.
«Розовое» полнолуние 6 апреля 2023 года обещает быть на удивление спокойным и гармоничным, когда люди смогут отдохнуть от активных и напряженных действий. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день.
6 апреля 2023 года нас ждет романтичное полнолуние в Весах. Его называют также розовым или пасхальным, поскольку оно предшествует Пасхе.
Полнолуние, которое можно будет наблюдать в четверг, 6 апреля, получило название розового из-за апрельского цветения. В Америке его приурочивают к расцвету флокса. На юге России апрельская полная луна ассоциируется с цветом розовых магнолий, цветущих в апреле.
Пик полнолуния 6 апреля 2023 года будет в 07:34 по московскому времени. Период полнолуния в Весах продолжается с 4 по 8 апреля 2023 года.
Полнолуние дает шанс в оценить события и достижения, а также приносит новые идеи, которые в последующем нужно будет реализовать в жизни.
В полнолуние можно найти точку равновесия в своей материальной и эмоциональной жизни, гармонизировать поток мыслей и идей, перераспределить свою энергию на те дела, которые вдохновляют и приведут вас к позитивным переменам.
Полнолуние также дает возможность освободиться от чего-то назойливого и того, что давно мешает, как в характере, так и в жизни.
Полнолуние в апреле будет проходить на оси Овен — Весы, поэтому его энергетика наполнена жизнеутверждающими принципами и желаниями воплотить в жизнь амбиции и мечты, а также свои лидерские качества.
Что можно делать на Полнолуние 6 апреля 2023 года?
- В этот день лучше отложить работу, если есть такая возможность.
- Полежать в кровати подольше, погулять и почитать в свое удовольствие, чтобы восстановить силы.
- Энергию лучше направить в творчество, чтобы она не вылилась в необдуманные, импульсивные и даже агрессивные поступки.
- На работе стоит заняться генеральной уборкой — привести в порядок дела, прибрать на рабочем месте, выбросить все лишнее или сдать в архив. Дома тоже можно навести порядок.
- Провести время на природе, с друзьями и близкими.
- Сходить в баню или SPA.
- Есть больше фруктов, овощей и другой легкой пищи.
- Полнолуние — благоприятное время для определения целей и планов на будущее. Сделайте записи в личном дневнике или на листе бумаги, распределив их по значимости. Пропишите страхи, негативные установки и как их можно побороть.
Что нельзя делать на Полнолуние 6 апреля 2023 года?
- Не следует совершать агрессивных действий, доказывать свою правоту, кричать, и даже громко слушать музыку.
- Следует отложить серьезные дела и заключение крупных договоров.
- На этот период не назначайте серьезные процедуры, плановые операции и даже сдачу крови. По возможности, сделайте это до или после полнолуния.
- Лучше не есть тяжелую пищу, мясо, грибы.
- Следует исключить алкоголь.
- Не стоит постригаться, красить волосы или проводить другие манипуляции с внешностью.
- Откажитесь от посадки рассады и проращивания семян. Эти процедуры лучше делать на растущую луну.
Как загадать желание
В канун 6 апреля можно загадать желание. Для этого за день до полнолуния поставьте на подоконник стакан с водой, чтобы она напиталась энергией Луны. Затем добавьте эту воду в ведро и помойте ею полы в доме. Так вы привлечете положительную энергетику.
Есть и другие способы загадать желание. Можно написать его на листочке, поместить внутрь воздушного шарика, после чего надуть его. Пока будете надувать и завязывать шарик, представляйте, что задуманное уже случилось с вами. Затем выйдите на улицу или на балкон в период полнолуния и отпустите шарик по ветру. Поблагодарите Вселенную за то, что приняла ваше желание и представьте, как оно сбывается.
Первым делом наведите уборку в доме и избавьтесь от хлама. Так вы избавитесь от негатива и освободите место для перемен в своей жизни.
Украсьте квартиру свежими цветами в вазах или горшках. Особенно хорошо работают цветы розовых оттенков. Можно использовать аромалампу с эфирным маслом розы, пиона или лаванды.
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