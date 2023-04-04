Розовое или Пасхальное полнолуние: что можно и что нельзя делать

Полнолуние, которое называют “Розовым”, произойдет в этом году 6 апреля. На самом деле, цвет апрельской полной Луны будет вполне обычным. “Розовой Луной” это полнолуние назвали индейцы Северной Америки в честь розовых цветов шиловидного флокса, который распускается как раз в апреле.

В этом году апрельское полнолуние также считается Пасхальным – так называют первое полнолуние после весеннего равноденствия. В западной христианской традиции Пасха отмечается в первое воскресение, следующее за Пасхальным полнолунием. В 2023 году католическая Пасха отмечается 9 апреля, а православная – 16 апреля, она также рассчитывается от первого полнолуния после равноденствия, но по юлианскому календарю.

Есть и другие названия для апрельского полнолуния в разных культурах:

Китайцы: Пионовая Луна

Кельты: Луна Роста

Викканцы: Луна Семени

Чероки: Цветочная Луна

Жители Южного полушария: Урожайная Луна, Луна Охотника



В этом месяце Луна достигнет фазы полнолуния 6 апреля в 07:34 по московскому времени (04:34 GMT). Она будет сиять со звездной величиной -12.4 в созвездии Девы. В этот момент Луна будет находиться прямо напротив Солнца и будет полностью освещена его светом.

Для наблюдателя Луна будет выглядеть полной в течение нескольких дней и будет отлично видна всю ночь при хорошей погоде, сообщает starwalk.spaсе

Что необходимо сделать в это полнолуние

Розовое полнолуние — это замечательный период, чтобы улучшить свою жизнь. Благоприятное время для прописывания целей, планов на будущее. Сделайте записи в личном дневнике, распределив их по важности. Пропишите страхи, негативные установки и как их можно побороть.

В канун 6 апреля можно загадать желание, а также сделать карту с иллюстрациями ваших мечт.

За день до полнолуния поставьте на подоконник стакан с водой, чтобы она напиталась энергией Луны. Затем добавьте эту воду в ведро и помойте ею полы в доме. Так вы привлечете положительную энергетику.

Украсьте квартиру свежими цветами в вазах или горшках. Особенно хорошо работают цветы розовых оттенков. Можно использовать аромалампу с эфирным маслом розы, пиона или лаванды.

Чего нельзя делать 6 апреля

В это время стоит отказаться от вредных привычек в питании. Неблагоприятный период для алкоголя. Лучше вовсе не пить даже бодрящие напитки с кофеином и сахаром.

Старайтесь не ругаться матом, не конфликтовать и не сплетничать. Не поддавайтесь провокациям, чтобы энергетические вампиры не забрали ваши силы и хорошее самочувствие.

На этот период не назначайте серьезные процедуры, операции и даже сдачу крови. По возможности, сделайте это до или после полнолуния.