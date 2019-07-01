АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
25
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.08
 71.82
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.07.2019, 15:50
Спорт
Данил Лаврентьев — серебряный призер России по легкой атлетике
01.07.2019, 15:40
Происшествия
Резонанс
На главу Теплого Ключа завели уголовное дело: подробности
01.07.2019, 15:30
Экономика
Об изменениях в режиме работы касс Энергосбыта в Мегино-Кангаласском улусе
01.07.2019, 15:20
Экология
Завтра — День реки Лена
01.07.2019, 15:15
Экономика
Главы Приморья, Якутии и ЕАО подключились к решению проблем «Востокцемента»
01.07.2019, 15:10
Экономика
Новая котельная на Полюсе Холода обрела «божественное» название
01.07.2019, 15:00
Экология
Фотофакт
Детеныша косули передали в зоопарк «Орто Дойду»
01.07.2019, 14:45
Общество
Некролог
Руководство республики выражает соболезнование
01.07.2019, 14:35
Спорт
Призовой фонд на скачках на приз главы Якутии увеличат до пяти миллионов рублей
01.07.2019, 14:20
Культура & Образование
Эксклюзив
«Розовая чайка» воспарила над культурным пространством Якутии
01.07.2019, 13:03
Политика
Экстра
Новое назначение в мэрии Якутска
01.07.2019, 13:00
Спорт
Жаркая борьба за кубок главы Якутска
01.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии бушуют лесные пожары
01.07.2019, 12:36
Общество
В Якутске предпенсионеров приглашают на бесплатные курсы
01.07.2019, 12:25
Культура & Образование
Археологические памятники на Верхней Амге будут спасать
01.07.2019, 12:12
Происшествия
В Якутии продолжают ловить бутлегеров
01.07.2019, 11:59
Красота & Здоровье
Интервью
Лайфхак от травматолога
01.07.2019, 11:47
Якутск
На ысыахе Туймаады выбрали самый вкусный саламаат
01.07.2019, 11:30
Происшествия
Коварный план подростков не сбылся
01.07.2019, 11:23
Общество
Фотофакт
Самое гостеприимное тусулгэ Ысыаха Туймаады
01.07.2019, 11:08
Экономика
Сотрудники «Саханефтегазсбыта» участвуют в игре «МИНИСТР»
01.07.2019, 10:51
Экономика
Ленский мост повысит транспортную доступность в Якутии до 83%
01.07.2019, 10:39
Якутия
Айсен Николаев встретился с Владимиром Соловьевым
01.07.2019, 10:27
Происшествия
Ночные пожары всполошили жителей Нерюнгри
01.07.2019, 10:15
Экономика
70 призов от компании «Стерх»
01.07.2019, 10:04
Якутск
Эксклюзив
Глава Якутии указал на еще одно «слабое звено»
01.07.2019, 9:52
Культура & Образование
Эксклюзив
«Кут» вызвал культурный шок у москвичей
01.07.2019, 9:33
Якутск
Объявление
О временном ограничении водоснабжения в Якутске
01.07.2019, 9:32
Судебная хроника
Видео
Эксклюзив
Экстра
Судья огласил решение по апелляции Георгия Карамзина
01.07.2019, 9:28
Общество
Instagram
Победители лотереи
01.07.2019, 9:20
Путешествия
Путешествие по Новой Зеландии и Австралии
01.07.2019, 9:09
Экономика
Видео
Уже на этой неделе — конференция предпринимателей в Орто Дойду
01.07.2019, 8:55
Происшествия
Экстра
Скандал
В Якутии глава наслега подозревается в подделке документов
01.07.2019, 0:54
Футуролог
Эксклюзив
Готовится новое издание книги «Тайная история саха»
01.07.2019, 0:05
Общество
Сегодня день рождения искусствоведа, журналиста и общественного деятеля
01.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, понедельник 1 июля 2019
30.06.2019, 21:14
Якутия
Глава Якутии принял делегацию из китайской провинции Хэйлунцзян
30.06.2019, 19:27
Общество
Видео
Мэр Якутска сделала видео-поздравление с «Ысыаха Туймаады»
30.06.2019, 18:10
Спорт
Назван победитель Игр Дыгына!
30.06.2019, 17:54
Якутия
Открытые очаги возгорания на территории села Сайылык Усть-Янского улуса локализованы
30.06.2019, 17:44
Происшествия
Фотофакт
В Якутске на тротуарах появились страшные дыры
30.06.2019, 17:00
Якутия
Айсен Николаев на Ысыахе Туймаады посетил тюсюлгя кузнецов «Уус түһүлгэтэ»
30.06.2019, 16:58
Происшествия
В Якутии ищут без вести пропавшего с 2018 года
30.06.2019, 14:53
Якутия
В Якутии при реализации нацпроектов особое внимание будет уделено муниципальному уровню
30.06.2019, 14:03
Общество
Instagram
Ысыах в Калифорнии
30.06.2019, 12:31
Спорт
Стал известен абсолютный чемпион Ысыаха Туймаады по хапсагаю
30.06.2019, 10:06
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
30.06.2019, 8:55
Погода
Жара и ветер — погода в Якутске сегодня
30.06.2019, 8:30
Якутск
Афиша
Программа праздника «Ысыах Туймаады-2019» на 30 июня
30.06.2019, 0:39
Общество
Сегодня день рождения депутатов, артистов и журналиста
30.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, воскресенье 30 июня 2019
29.06.2019, 23:58
Якутск
Более 19 тысяч человек приняли участие в торжественном открытии «Ысыаха Туймаады – 2019»
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
29.06.2019, 21:07
Спорт
Первый день Игр Дыгына
29.06.2019, 21:05
Спорт
На Играх Дыгына установлен новый рекорд
29.06.2019, 18:20
Общество
Ысыах Туймаады-2019 может преодолеть рекорд
29.06.2019, 18:17
Общество
Фотофакт
Первые лица Якутии со своими половинками
29.06.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Умывальники на ысыахе Туймаады… без воды и слива
29.06.2019, 12:03
Общество
Айсен Николаев поздравляет с праздником «Ысыах Туймаады 2019»
29.06.2019, 12:00
Происшествия
В Якутске в ДТП пострадали 2 ребенка
29.06.2019, 11:30
Официально
Первый зампред  Якутии посетил объекты компании «Железные дороги Якутии»
29.06.2019, 10:24
Общество
Вести с Ысыаха Туймаады 2019
29.06.2019, 10:19
Происшествия
В Якутии произошло 5 пожаров
29.06.2019, 10:17
Политика
Резонанс
Открытое обращение от жителей Нюрбинского района — ответ властей
29.06.2019, 9:50
Якутия
Айсен Николаев встретился с делегацией Фонда развития Абу-Даби и SOOAM
29.06.2019, 9:10
Общество
«Мастерская Петр» поздравляет с Ысыахом
29.06.2019, 8:59
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса внедорожника.
29.06.2019, 8:57
Якутия
Задымление в Якутске 
29.06.2019, 8:56
Экология
Причина загрязнения рек Талая, Якокит и Алдан устранена
29.06.2019, 8:54
Якутск
Поздравление Председателя Якутской городской Думы Альберта Семенова с Ысыахом
29.06.2019, 8:53
Происшествия
Владелец бара «Приют бодливой козы» оштрафован на 3 млн. рублей
29.06.2019, 0:39
Общество
Сегодня день рождения общественного деятеля
Культура & Образование
1 июля 2019, 14:20
184

«Розовая чайка» воспарила над культурным пространством Якутии

25 лет назад, во время одного из первых концертов учащихся ВШМ, на сцене стоял макет яйца, из которого, подобно трогательному цыпленку, выходил  ребенок и начинал играть на  скрипке. Молодые якутские музыканты, взращенные в стенах ВШМ, теперь работают не только по всей России, но и далеко за её пределами, в зарубежных странах, и уже возвращаются в родную республику в качестве членов жюри — например, как Катя Рахимова, которая приехала в родную республику оценивать юных скрипачей.

За четверть века музыкальное образование в нашей республике  «оперилось», встало на крыло и теперь рвется ввысь с просторов родной республики в международное музыкальное пространство.

В эти жаркие летние дни в музыкальной жизни республики состоялось большое событие, значимость которого мы еще наверняка  до конца не успели осознать – начал работу Первый Международный конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка».

Как сказала заместитель председателя Правительства РС (Я) Ольга Балабкина:

«Конкурс назван именем маленькой хрупкой птички розового цвета. Розовая чайка – это птица, которая выживает не где-нибудь, а в нашей сложной, суровой, любимой многими Якутии и в Арктике. Она летает от Якутии до Гренландии, так и этот конкурс облетит весь мир, подобно международным играм «Дети Азии». Правительство уверено — у этого конкурса есть будущее». 

На смену переданным за пределы республики международным Детским спортивным играм пришли Детские международные  музыкальные состязания — по сути это наш якутский конкурс имени П.И.Чайковского. К слову,  многие известные российские музыкальные деятели,  приглашенные на этот конкурс буквально стояли перед выбором — остаться на конкурсе Чайковского в Москве или поехать в Якутию на «Розовую чайку». 

О том, что конкурс поддержан также и международным сообществом, свидетельствует участие в нем Шейлы Вудворд (США), Теодора ван Хейген (Нидерланды), Пак Те Гуи, Юнг Ким Юй, Бу Юн Чонг, Но Те Чол (Южная Корея), Ясио Имасе (Япония).

Экс-президент Всемирного общества музыкального образования Шейла Вудворд отметила, что Якутия вызвала уважение у международного музыкального сообщества в связи с тем, какое большое внимание уделяется в ней развитию музыкального искусства как основы развития успешной личности.

Андрей Борисов, председатель оргкомитета конгресса и конкурса обратил внимание присутствующих на тот факт, что розовая чайка в якутском языке звучит как «саhарга хопто», то есть буквально «чайка зари», появляющаяся на восходе солнца, которое затем разгорается ярким светом.

«Если вдуматься, то в зрительном зале, за моей спиной, вокруг всего этого события собрались не только музыканты и люди, которые поклоняются, слушают и любят музыку. Но еще люди, понимающие – выше музыки только бог. Поэтому наш праздник – конгресс «Музыка для всех», конкурс «Розовая чайка» — события уникальные и выдающиеся», — отметил он.

После приветственных слов Андрей Борисова, Ольги Балабкиной, Шейлы Вудворд торжественно и величаво прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в исполнении духового оркестра и хора Филармонии Якутии. Затем выступили самая маленькая участница «Розовой чайки» 5-летняя Лилия Нестерова из ансамбля скрипачей детского сада «Аленушка» п.Мохсоголлоох Хангаласского улуса и  младшая группа скрипачей ВШМ и скрипичный ансамбль «Middles». Гостей приветствовал сводный ансамбль скрипачей проекта «Музыка для всех».

Программу концерта торжественного открытия III конгресса «Музыка для всех» и конкурса «Розовая чайка» открыл концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии под руководством дирижера Кристиана Делисо (Италия). Маэстро из солнечной Италии смог постичь энергетический посыл и высокий пафос знаменитой «Приветственной увертюры» классика якутской композиторской музыки Николая Берестова. Легко, темпераментно, на одном дыхании прозвучала «Итальянская симфония» Феликса Мендельсона-Бартольди. В этот вечер со знаменитым маэстро выступали юные исполнители: лауреат республиканских конкурсов Анжелика Сахинова, сыгравшая первую часть Концерта для кларнета с оркестром  Франца Антона Диммлера, лауреат международных конкурсов Александр Тумусов, ярко и артистично  исполнивший виртуозный финал Концерта для фортепиано с оркестром Камила Сен-Санса, Лим Со Рин (Южная Корея), представивший первую часть Концерта для скрипки с оркестром Моцарта и Суда Акане (Япония), исполнившая  первую часть другого  Концерта великого австрийского композиора — для кларнета с оркестром. 

С особой теплотой публика встретила свою любимицу — лауреата международного конкурса, дипломанта телевизионного международного конкурса «Щелкунчик» Аиду Филиппову, которая также остановила свой выбор на классике венской музыки  и блестяще исполнила  третью часть Концерта для фортепиано  Моцарта.

«Гвоздем» программы концерта стало выступление Валерия Кузакова, победителя телепроекта «Юная звезда» на телеканале «Звезда», лауреата I степени конкурса им. Исаака Дунаевского, победителя VI телепроекта «Голос. Дети» на Первом канале. Он  наш земляк, сейчас живет в Москве и проходит обучение в классе оперной дивы Любови Казарновской.

В его исполнении прозвучали  настоящие вокальные хиты -знаменитая тесситурная ария Калафа из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, которую может  исполнить не всякий взрослый тенор,  лучезарная итальянская  песня о солнце «O sole mio» Эдуардо ди Капуа и русская народная песня «Вдоль по Питерской», которую исполняли такие басы с мировыми именами, как например, Федор Шаляпин.  Зрители долго не отпускали юного обаятельного вокалиста, поразившего зал своими яркими вокальными  данными.

 Смысловым центром, ядром. точкой притяжения, воплотившим главную  идею конгресса и конкурса стала 8-метровая инсталляция, созданная  известным якутским дизайнером Арианом Ермолаевым, которая символизирует высокий полет  и вдохновение творческой мысли юных музыкантов.  Образ легкой, взмывающей в небеса к облакам розовой чайки, которая одновременно является парусом лодки, внутри которой установлен настоящий музыкальный инструмент- металлофон.  Любой желающий может сыграть различные мелодия, на нем различные мелодии, постукивая  металлической палочкой. Исполненная за весьма короткий срок конструкция позволяет всем извлечь музыку из специально выстроенных нот.

Действительно, музыкальный, то есть издающий в мировое пространство музыкальные звуки и мелодии памятник, установленный  на открытии Международного открытого конкурса молодых исполнителей  «Розовая чайка» на Площади Дружбы перед  Государственным  театром  оперы и балета РС (Я)   с духовного благословения автора проекта – Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева,  с  мощного, харизматичного посыла автора идеи, одного из главных идеологов проекта —  Государственного советника Республики Саха (Якутия), председателя организационного комитета Андрея Борисова и с легкой руки воплотившего его в жизнь  при помощи «Северной механической компании» талантливого, креативно мыслящего дизайнера Ариана Ермолаева «Розовая чайка» встала на крыло и взлетела над культурным пространством Республики  Саха (Якутия), став заметным событием в российской и международной музыкальной жизни. Пожелаем же ей высокого творческого  полета!

Источник: Татьяна Павлова-Борисова музыковед, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.06.2019, 9:00
Происшествия
Фотофакт
Женщина и двое мужчин задержаны в лесу Якутска
27.06.2019, 20:31
Якутск
Фотофакт
В Якутске открыли городской пляж
26.06.2019, 7:01
Культура & Образование
Талантливые первокурсники СФУ получат повышенную стипендию
27.06.2019, 9:55
Происшествия
Дерзкое преступление в Якутске
29.06.2019, 18:17
Общество
Фотофакт
Первые лица Якутии со своими половинками
26.06.2019, 10:25
Политика
В Якутии депутат не выдержал прокурорскую проверку
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
27.06.2019, 19:27
Происшествия
Житель Якутска ограбил проигнорировавших его девушек
27.06.2019, 9:11
Красота & Здоровье
Невролог Татьяна Николаева: Разрыв аневризмы может произойти в любом возрасте
29.06.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Умывальники на ысыахе Туймаады… без воды и слива
25.06.2019, 8:37
Общество
Эксклюзив
Айна Неустроева: Я защищаю наших дольщиков и свою семью!
25.06.2019, 12:15
Происшествия
Дерзкое преступление в Нерюнгри
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Происшествия
01.07.2019

На главу Теплого Ключа завели уголовное дело: подробности

Экстра
Политика
01.07.2019

Новое назначение в мэрии Якутска

Интервью
Красота & Здоровье
01.07.2019

Лайфхак от травматолога

Экономика
01.07.2019

Ленский мост повысит транспортную доступность в Якутии до 83%

Экономика
01.07.2019

70 призов от компании «Стерх»

Объявление
Якутск
01.07.2019

О временном ограничении водоснабжения в Якутске

Instagram
Общество
01.07.2019

Победители лотереи

Путешествия
01.07.2019

Путешествие по Новой Зеландии и Австралии