«Розовая чайка» воспарила над культурным пространством Якутии

25 лет назад, во время одного из первых концертов учащихся ВШМ, на сцене стоял макет яйца, из которого, подобно трогательному цыпленку, выходил ребенок и начинал играть на скрипке. Молодые якутские музыканты, взращенные в стенах ВШМ, теперь работают не только по всей России, но и далеко за её пределами, в зарубежных странах, и уже возвращаются в родную республику в качестве членов жюри — например, как Катя Рахимова, которая приехала в родную республику оценивать юных скрипачей.

За четверть века музыкальное образование в нашей республике «оперилось», встало на крыло и теперь рвется ввысь с просторов родной республики в международное музыкальное пространство.

В эти жаркие летние дни в музыкальной жизни республики состоялось большое событие, значимость которого мы еще наверняка до конца не успели осознать – начал работу Первый Международный конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка».

Как сказала заместитель председателя Правительства РС (Я) Ольга Балабкина:

«Конкурс назван именем маленькой хрупкой птички розового цвета. Розовая чайка – это птица, которая выживает не где-нибудь, а в нашей сложной, суровой, любимой многими Якутии и в Арктике. Она летает от Якутии до Гренландии, так и этот конкурс облетит весь мир, подобно международным играм «Дети Азии». Правительство уверено — у этого конкурса есть будущее».

На смену переданным за пределы республики международным Детским спортивным играм пришли Детские международные музыкальные состязания — по сути это наш якутский конкурс имени П.И.Чайковского. К слову, многие известные российские музыкальные деятели, приглашенные на этот конкурс буквально стояли перед выбором — остаться на конкурсе Чайковского в Москве или поехать в Якутию на «Розовую чайку».

О том, что конкурс поддержан также и международным сообществом, свидетельствует участие в нем Шейлы Вудворд (США), Теодора ван Хейген (Нидерланды), Пак Те Гуи, Юнг Ким Юй, Бу Юн Чонг, Но Те Чол (Южная Корея), Ясио Имасе (Япония).

Экс-президент Всемирного общества музыкального образования Шейла Вудворд отметила, что Якутия вызвала уважение у международного музыкального сообщества в связи с тем, какое большое внимание уделяется в ней развитию музыкального искусства как основы развития успешной личности.

Андрей Борисов, председатель оргкомитета конгресса и конкурса обратил внимание присутствующих на тот факт, что розовая чайка в якутском языке звучит как «саhарга хопто», то есть буквально «чайка зари», появляющаяся на восходе солнца, которое затем разгорается ярким светом.

«Если вдуматься, то в зрительном зале, за моей спиной, вокруг всего этого события собрались не только музыканты и люди, которые поклоняются, слушают и любят музыку. Но еще люди, понимающие – выше музыки только бог. Поэтому наш праздник – конгресс «Музыка для всех», конкурс «Розовая чайка» — события уникальные и выдающиеся», — отметил он.

После приветственных слов Андрей Борисова, Ольги Балабкиной, Шейлы Вудворд торжественно и величаво прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в исполнении духового оркестра и хора Филармонии Якутии. Затем выступили самая маленькая участница «Розовой чайки» 5-летняя Лилия Нестерова из ансамбля скрипачей детского сада «Аленушка» п.Мохсоголлоох Хангаласского улуса и младшая группа скрипачей ВШМ и скрипичный ансамбль «Middles». Гостей приветствовал сводный ансамбль скрипачей проекта «Музыка для всех».

Программу концерта торжественного открытия III конгресса «Музыка для всех» и конкурса «Розовая чайка» открыл концерт симфонического оркестра «Symphonica ARTica» Филармонии Якутии под руководством дирижера Кристиана Делисо (Италия). Маэстро из солнечной Италии смог постичь энергетический посыл и высокий пафос знаменитой «Приветственной увертюры» классика якутской композиторской музыки Николая Берестова. Легко, темпераментно, на одном дыхании прозвучала «Итальянская симфония» Феликса Мендельсона-Бартольди. В этот вечер со знаменитым маэстро выступали юные исполнители: лауреат республиканских конкурсов Анжелика Сахинова, сыгравшая первую часть Концерта для кларнета с оркестром Франца Антона Диммлера, лауреат международных конкурсов Александр Тумусов, ярко и артистично исполнивший виртуозный финал Концерта для фортепиано с оркестром Камила Сен-Санса, Лим Со Рин (Южная Корея), представивший первую часть Концерта для скрипки с оркестром Моцарта и Суда Акане (Япония), исполнившая первую часть другого Концерта великого австрийского композиора — для кларнета с оркестром.

С особой теплотой публика встретила свою любимицу — лауреата международного конкурса, дипломанта телевизионного международного конкурса «Щелкунчик» Аиду Филиппову, которая также остановила свой выбор на классике венской музыки и блестяще исполнила третью часть Концерта для фортепиано Моцарта.

«Гвоздем» программы концерта стало выступление Валерия Кузакова, победителя телепроекта «Юная звезда» на телеканале «Звезда», лауреата I степени конкурса им. Исаака Дунаевского, победителя VI телепроекта «Голос. Дети» на Первом канале. Он наш земляк, сейчас живет в Москве и проходит обучение в классе оперной дивы Любови Казарновской.

В его исполнении прозвучали настоящие вокальные хиты -знаменитая тесситурная ария Калафа из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини, которую может исполнить не всякий взрослый тенор, лучезарная итальянская песня о солнце «O sole mio» Эдуардо ди Капуа и русская народная песня «Вдоль по Питерской», которую исполняли такие басы с мировыми именами, как например, Федор Шаляпин. Зрители долго не отпускали юного обаятельного вокалиста, поразившего зал своими яркими вокальными данными.

Смысловым центром, ядром. точкой притяжения, воплотившим главную идею конгресса и конкурса стала 8-метровая инсталляция, созданная известным якутским дизайнером Арианом Ермолаевым, которая символизирует высокий полет и вдохновение творческой мысли юных музыкантов. Образ легкой, взмывающей в небеса к облакам розовой чайки, которая одновременно является парусом лодки, внутри которой установлен настоящий музыкальный инструмент- металлофон. Любой желающий может сыграть различные мелодия, на нем различные мелодии, постукивая металлической палочкой. Исполненная за весьма короткий срок конструкция позволяет всем извлечь музыку из специально выстроенных нот.

Действительно, музыкальный, то есть издающий в мировое пространство музыкальные звуки и мелодии памятник, установленный на открытии Международного открытого конкурса молодых исполнителей «Розовая чайка» на Площади Дружбы перед Государственным театром оперы и балета РС (Я) с духовного благословения автора проекта – Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева, с мощного, харизматичного посыла автора идеи, одного из главных идеологов проекта — Государственного советника Республики Саха (Якутия), председателя организационного комитета Андрея Борисова и с легкой руки воплотившего его в жизнь при помощи «Северной механической компании» талантливого, креативно мыслящего дизайнера Ариана Ермолаева «Розовая чайка» встала на крыло и взлетела над культурным пространством Республики Саха (Якутия), став заметным событием в российской и международной музыкальной жизни. Пожелаем же ей высокого творческого полета!