Рождество в Преображенском храме Якутии

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ по традиции в ночь с 6 на 7 января вместе с прихожанами Преображенского храма Якутска принял участие в Божественной литургии в честь светлого праздника Рождества, которую отслужил Архиепископ Якутский и Ленский РОМАН.

По окончании службы Айсен Николаев поздравил якутян со светлым праздником Рождества Христова.

«Я очень рад, что сегодня в нашем Преображенском храме, как и в других храмах нашей бескрайней Якутии, собралось много людей. Мы за два года соскучились по таким молитвенным дням и ночным службам. Я благодарю вас всех за терпение и понимание. Уверен, что близок тот час, когда с Божьей помощью мы преодолеем все напасти», — сказал глава республики.

Он также призвал якутян в этот светлый праздник Рождества вспомнить Богоматерь, которая явила миру подвиг материнства.

«В этот год, который я объявил в нашей республике Годом Матери, прошу Богородицу благословить матерей и детей Якутии, всю нашу республику, чтобы благословение Божьей матери всегда было с нами. Желаю вам мира и добра, счастья и здоровья и божьей помощи в наших добрых делах», — обратился к прихожанам Айсен Николаев.

Архиепископ Якутский и Ленский Роман отметил, что первые десять дней после Рождества Христова называются «святыми» днями.

«В эти дни принято дарить подарки, часто бывать в храме, делать добрые дела, чтобы, подражая Христу, просвещать и делать мир вокруг нас благодатнее, светлее и добрее. Этот год особенный для нашей республики, мы будем отмечать 390-летие вхождения Якутии в состав России и 100-летие со дня образования Якутской АССР. Я желаю, чтобы эти события прошли благодатно», — отметил Владыка.

Отметим, что праздничные богослужения продолжатся во всех Православных храмах Якутии. Массовое празднование священного праздника состоится с соблюдением всех санитарных норм.