Рождество Пресвятой Богородицы 2022: история, обычаи, приметы, традиции, что нельзя делать

Рождество Пресвятой Богородицы — полное название праздника, который Православная Церковь отмечает 21 сентября.

Как известно, этот праздник относится к числу двунадесятых (двенадцать важнейших после Пасхи праздников).

Рождество Пресвятой Богородицы означает торжество веры над недугами и неудачами, явление миру матери Иисуса, сына Господа, рождение самой великой женщины за всю историю, ибо ее появление было чудом, равно как и появление ее сына — Христа.

Этот день считают радостным событием, семьи вместе отправляются на церковные богослужения и не берутся за тяжелую работу. Предлагаем вам узнать о том, что можно делать в этот день и от чего все же стоит воздержаться.

История праздника Рождества Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — важнейший церковный праздник, который в православии относится к числу двунадесятых. Праздник установлен Церковью в 4 веке. Напомним, что говорится в преданиях про божественный праздник 21 сентября.

В галилейском городе Назарете жила престарелая супружеская пара — Иоаким и Анна. Они были очень благочестивы и праведны, но многие годы не могли завести детей. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять дары, потому что он был бездетен, а дети считались благословением Бога. Узнав об этом, Анна заплакала. Увидев в саду гнездо, в котором пищали маленькие птенцы, она подумала: «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости». Тогда к ней явился ангел и сказал: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария». С этой же вестью ангел явился и к Иоакиму. Через девять месяцев у Анны родилась Дочь. Рождение Пресвятой Богородицы мотивировало Иоакима принести Богу большие дары и жертвы. Он получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой их Дочери девы Марии родился Иисус Христос.

С тех пор праздник Рождества Богородицы 21 сентября всегда отмечается верующими с большим трепетом.

Обычаи праздника Рождества Пресвятой Богородицы, — что можно и стоит делать в этот день

Христиане издавна обращались к Богородице, которая стала объединяющим началом между Богом и человеческим родом, и просили у нее защиты и благословения.

Богородичные праздники пышно отмечаются в местах, где освящались церкви в ее честь. Храмовые (престольные) праздники обычно проходят с богослужением и следующей за ним трапезой. Обязательно устраиваются обеды, где все родственники собираются за круглым столом.

Этот праздник также традиционно считается и женским праздником, когда женщину принадлежит почитать как продолжательницу рода. Он, очевидно, наследует древний арийский праздник Рожениц, когда наши предки выражали благодарность опекунам полей и урожаю, дедам-ладам.

Женщины, у которых нет детей, устраивают обед и приглашают бедных — «чтобы молилась Богородица за их детей». Женщины также заказывают службу в церкви, а после богослужения приглашают людей к себе на обед. Говорят, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, на которых они ждут, в этот день имеют особую силу.

Рождество Пресвятой Богородицы отмечается как праздник настоящей радости. Поэтому в эти дни не работали, не постились, а после молитвы в храме, собирали веселые застолья.

Также на праздник издавна приходится последний срок заготовки «волшебного» зелья. Считалось, что собранные между Первым (Успения Пресвятой Богоролици — 28 августа) и Вторым Пречистыми праздниками приворотные травы имели особое свойство привлекать парня к девушке (мужчину к женщине) и наоборот.

Со дня праздника Рождества Пресвятой Богородицы можно было засылать сватов к девушкам. Также в этот день хорошо делать свадьбу и ходить семьями в гости на застолье.

С древних времен также в Рождество Пресвятой Богородицы женщины рано утром пытались пойти на водоем. Считалось, что если женщина в этот день умоется водой до восхода солнца, то красота ее сохранится до самой старости. А для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

Также в этот день начиналась луковая неделя — хозяйки с грядок убирали этот овощ. А к Рождеству Пресвятой Богородицы хозяева пытались собрать весь урожай, пчеловоды в это время начинали готовить пчел к зимовке — убирать ульи.

Во это время обычно холодает, поэтому до Второй Пречистой следовало полностью выкопать картошку и засеять землю рожью.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Не занимайтесь тяжелым физическим трудом: оставьте на потом работу по дому, в саду и огороде;

Когда вы сядете всей семьей за стол, на пол нельзя сметать крошки. Если после еды оставался хлеб, его давали домашним животным.

Нельзя также ссориться с близкими и конфликтовать с окружающими (если ситуация близка к критической, попытайтесь решить любые спорные моменты мирным путем);

В день Рождества Пресвятой Богородицы у вас должны быть чистые помыслы. Не повышайте голос на близких людей — это грех. Также нельзя желать другому зла или думать о ком-то плохо.

В этот день соблюдается пост: не разрешено употреблять мясо и алкоголь.

Приметы и пословицы праздника Рождества Пресвятой Богородицы:

— Пришла Первая Пречистая — одела природа ожерелье, пришла Вторая Пречистая — взяла комара нечистая, пришла Третья Пречистая — стала дубрава безлистной.

— Пришла Пречистая — на дереве чисто, а придет Покрова — на дереве голо.

— Пречистая — картофель чистая.

— Пришла Пречистая — принесла сватов нечистая.

— Успение рожь засевает, а вторая — дождем поливает.

— Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.

— Если девушка умоется к востоку солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

—Чтобы избежать «злых глаз», клеветы и болезней, в Рождество Пресвятой Богородицы сжечь старую одежду и обувь.

Как отмечают праздник Рождество Богородицы

Начиная с шестого века, Рождество Богородицы стали отмечать, как великий праздник. В этот день верующие в праздничных одеждах приходят в храмы, где совершаются торжественные службы. Все верующие славят прекрасный день, когда Господь даровал людям надежду на приход в мир Спасителя. Также на праздник пекли специальные хлебцы с буквами «Р» и «Б», что означало «Рождество Богородицы». Праздничные хлебцы раздавали всем членам семьи, клали под иконы, где хранили до Рождества Иисуса Христа. Считалось, что хлебцы могут помочь больному человеку, поэтому их давали всем, кого настигла хворь.

В этот светлый праздник православные люди спешат в храмы, чтобы помолиться Богородице. Поэтому главное, что непременно следует сделать — это пойти в церковь в Рождество Пресвятой Богородицы.

Также Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2022 года — это прекрасный шанс попросить прощения у своих родителей. Обязательно нужно в этот праздник помолиться за их здоровье.

В каждой семье в честь этого праздника принято накрывать большой стол. Наши предки считали, что чем богаче хозяйка подготовится к Рождеству Пресвятой Богородицы, тем щедрее будет урожай на следующий год. Поэтому не забудьте отдать дань природе, положив на стол корзинку с яблоками, грушами, сливами и виноградом. Если урожай был большим, этот праздник раньше отмечали целых две недели.