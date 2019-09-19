Рождество Богородицы 2019 — традиции и приметы 21 сентября

21 сентября православные христиане отмечают рождение Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны, праздник в исторических церквях. В православных церквях относится к числу двунадесятых (Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии).

В соответствии с учением Церкви, рождение Пресвятой Богородицы — Матери Иисуса Христа — не было событием случайным и обычным, поскольку Ей была отведена важная роль в осуществлении божественного плана спасения Человечества. Древняя традиция христианской церкви рассматривает многие ветхозаветные пророчества и прообразы как указание на рождение Богородицы. Так, в православии такие указания находим в паремиях Рождества Пресвятой Богородицы:

Лестница Иакова (Быт. 28:10-17);

Пророчество Иезекииля (Иез. 43:27, Иез. 44:1-4);

Слова Книги Притчей Соломоновых (Прит. 9:1-11).

В Новом Завете содержатся очень скудные сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы, и, в частности, ничего не сказано о рождестве и родителях Марии. О событии, в честь которого установлено празднование, известно из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век). Согласно данному рассказу, у благочестивой семейной пары из Иерусалима — Иоакима и Анны — долгое время не было детей. Когда Иоаким пришёл в храм принести Богу жертву, первосвященник ему отказал, так как он «не создал потомства Израилю». Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы, а его жена осталась дома в одиночестве и тоже молилась. В это время им обоим было видение ангела, возвестившего, что «Господь внял молитве твоей, ты зачнёшь и родишь, и о потомстве твоём будут говорить во всём мире».

Дата Рождества Богородицы (8 (21) сентября) отстоит ровно на 9 месяцев от даты православного праздника Зачатия (9 (22) декабря).

Как и прочие Богородичные праздники, установление относится к сравнительно позднему времени. Официальное введение этого праздника в Византийской империи приписывают предположительно императору Маврикию в конце VI или в начале VII века.

В нынешней православной службе праздника едва ли сохранились какие-либо песнопения раннего периода. В VI веке преподобный Роман Сладкопевец составил кондак празднику, который не сохранился. Из ныне используемых православной церковью песнопений праздника только тропарь «Рождество Твое, Богородице Дево» принадлежит сравнительно древним V—VII векам.

Согласно общепринятому преданию, которого одинаково придерживаются православные и католики, Дева Мария родилась в доме Иоакима и Анны, который находился в северо-восточной части Иерусалима. Сейчас это территория Мусульманского квартала Старого города, около Львиных ворот. Однако точное место православные и католики указывают по-разному, и места эти отстоят друг от друга примерно на 70 м. На православном месте построен монастырь святой Анны, на первом этаже его есть церковь в честь Рождества Богородицы, а под самим зданием монастыря сохранилась пещера, бывшая, по преданию, частью дома Иоакима и Анны. Католики указывают место дома в непосредственной близости от Вифезды и построили там базилику святой Анны, в крипте которой также находятся древние подземные помещения.

Народные традиции и приметы 21 сентября

В народном календаре 21 сентября известно как праздник Осенины. У восточных славян день посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию. К этому времени завершаются полевые работы: жатва, вывоз хлеба в овины, уборка льна.

В этот день чествовали и благодарили Богородицу (Мать — Сыру-Землю) за собранный урожай. Считалось, что она даёт благополучие, покровительствует земледелию, семье и особенно матерям. В некоторых местах отправляются поминки по мёртвым, как в Дмитриевскую субботу.