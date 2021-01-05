Рождество 2021: что нельзя делать 7 января. Приметы и гадания на Рождество

В четверг 7 января 2021 года православные христиане будут отмечать Рождество Христово, один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.

В иерархии праздников Русской православной церкви Рождество занимает второе место после Пасхи. Ему предшествует 40-дневный рождественский пост, неделя праотцев, неделя отцев, особая суббота перед Рождеством, предпразднство и рождественский сочельник, а продолжается Рождество попразднством и святками.

История праздника Рождества

Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится только у евангелистов Матфея (Мф. 1:18-25) и Луки:

«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле[комм. 1]. Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею[комм. 2][комм. 3]. Пошёл также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обручённою ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.»

— Лк. 2:4-7

Согласно указу императора, для облегчения ведения переписи каждый житель империи должен был явиться «в свой город». Так как Иосиф был потомок Давида и Мария была обручена Иосифу, они направились в Вифлеем.

После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещённые об этом событии явлением ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу волхвов. Они преподнесли дары — золото, ладан и смирну; не как младенцу, а как Царю (Мф. 2:1-3). К тому времени Святое семейство уже нашло приют «в доме» (Мф. 2:1-11).

Узнав о рождении Мессии и желая Его уничтожить, царь Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был чудесно спасён от смерти, потому что ангел повелел Иосифу бежать в Египет вместе с семьёй, где они и жили до смерти Ирода (Мф. 2:16).

По всей видимости, сначала, в 8-й день после рождения Иисуса, произошло Его обрезание (Лк. 2:21), а в 40-й день жертвоприношение в Иерусалимском храме (Лк. 2:22—38), а только потом уже поклонение волхвов, бегство в Египет и избиение младенцев.

Христиане Востока до IV века не отмечали Рождество, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий. В иудейской традиции весёлое празднование дня рождения считается подражанием язычникам, таким как фараон из библейской истории Иосифа Прекрасного (Быт. 40:20).

До IV века Крещение и Рождество Христово праздновались совместно 6 января и в этот день вспоминались события не только крещения Христа в Иордане и Его рождение, но и поклонение волхвов, претворение воды в вино на браке в Кане Галилейской, насыщение множества народа (в Африканской Церкви) в смысле проявления Божественной силы Спасителя.

Согласно профессору, епископу Феодору (Смирнову), празднование 25 декабря, как дня рождения Иисуса Христа, существовало на Западе уже во времена Климента Александрийского (конец II — начало III века) параллельно с празднованием Богоявления 6 января. Согласно профессору М. Н. Скабаллановичу, впервые праздник Рождества Христова был отделён от праздника Крещения в Римской церкви в первой половине IV века.

Богослужение Рождества Христова имеет значительные отличия от богослужения прочих двунадесятых праздников. Так, в состав всенощного бдения накануне праздника входит великое повечерие (как и в канун Богоявления) вместо Великой вечерни (как в остальные двунадесятые праздники).

В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами: «Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!».

Русская православная церковь с 1814 года (согласно указу Александра I) в самый день Рождества празднует также и воспоминание избавления Церкви и державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык.

Рождество 2021: что нельзя делать

С Рождеством Христовым связано множество суеверий и примет.

Следует отметить, что после долгого периода воздержания от увеселительных мероприятий народу вновь разрешается петь, развлекаться и обильно кушать. Прежде всего, Святочные дни – это время веселья и сватовства, также в эти дни — запрещается любая работа, кроме этого, в этот период, согласно православных церковных канонов, запрещается крестить детей, венчаться, а также гадать.

Это запреты связанны с древними представлениями о Рождестве как о времени, когда нужно только радоваться жизни и нельзя заниматься трудом (например, делать уборку в доме). Поэтому часть запретов касается занятий, связанных с шитьем и всем что связано с нитью. Так как нить является символом жизни.

При этом, несмотря, на активные запреты церкви, именно гадание, среди всех вышеперечисленных запретов, до сих активно практикуется (в частности девушками) во время святок, поскольку именно этот период является одним из самых мистических в году и самым подходящим для гадания.

Святочные гадания в основном, на Святки, многие девушки начинают гадать на суженого. Это традиция осталась с языческих времен, когда в разгар зимнего сезона отмечался период, в который, как считалось, на поверхность земли выходили души усопших. И для наших предков это означало одно – через эти сверхъестественные силы можно узнать о грядущем. Девушки устраивали посиделки, на которых все вместе, или по одиночке, гадали на жениха. Церковь всячески пресекала и пресекает попытки молодых особ таких образом узнать будущее, ведь такие ритуалы не имеют ничего общего с христианством. Однако, до сих пор некоторые девушки продолжают во время Святок гадать.

Приметы на Рождество 2021

С началом Сочельника и до самого Старого Нового года хозяйки не заметали дома вообще. Считалось в народе, что так можно выпустить удачу. Все собиралось уже после Старого нового года и сжигалось. Люди верили, что таким образом все ссоры и разногласия уйдут из семьи в новом году.

Ко всем гаданиям все девушки (а может быть и некоторые юноши) обязательно распускали волосы и снимали все обереги, считалось, что так предсказания будут более точными.

Если в ушедшем году кто-либо умер в семье, то на весь период до Крещения на стол ставили дополнительный прибор для усопшего родственника. Люди верили, что все эти 2 недели умершие приходят к своим родным.

Чтобы был хороший урожай в новом году, крестьяне обязательно все плодовые деревья обвязывали лентами на весь период Святок.

На Рождество особым образом относились к различным потерям. Если это, к примеру, дорогие ювелирные изделия, то вас ждет обогащение, а вот потеря всех остальных вещей приводит к убыткам. Для сильной половины человечества охота и рыбалка – это особенный вид отдыха, однако в святочные праздники он под запретом. Многие верят, что, если охотиться в святочные дни может случиться несчастье.

Чтобы весь год сопутствовала удача человеку, а в семье был достаток и полный стол, славяне старались отведать каждого блюда, хотя бы по кусочку.

Если весь святочный период был ясным и морозным, то урожай будет хорошим, а дела будут идти вверх. Если же наоборот, наступит оттепель и будет влажно, то и урожай будет скудным, а в делах только убытки.

Также наши предки старались не ссориться на Святки, так как считалось, что даже самое мелочная ссора может перерасти в большую вражду. Хозяйки старались не шить, хотя бы в первые дни Святок, так как в народе ходило суеверие, что иначе может родиться слепой. Это связано с древними мифами про нить как символ судьбы и жизни.

Рождество 2021: Старинные гадания

Очень любят время Рождества незамужние девушки, которые с нетерпением ждут этого дня, чтобы погадать на суженого-ряженого.

В рождественских гаданиях присутствовали две основные темы: гадания об урожае и судьбе в наступающем году.

Гадания на Святки начинаются ночью 6 января и продолжаются до Крещения. Однако наиболее благоприятными днями для гаданий считаются Рождественский, Васильевский (под Старый новый год) и Крещенские вечера, поскольку в это время наблюдается особая активность нечистой силы и душ покойников.

Предлагаем вам нескольких старинных народных гаданий на Рождество, Крещение и старый Новый год, к которым обращались еще наши бабушки и прабабушки, стремясь приоткрыть завесу будущего и узнать свою судьбу.

Гадание (с валенком) на «сторону», в какую выйдешь замуж

Это наиболее известный и распространённый вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на дорогу и по направлению «носка» валенка узнают сторону, в какую выйдут замуж.

Гадание с зеркалами на вызывание образа будущего жениха

Это хорошо известное из литературы гадание. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.

Гадание (со сжиганием нити) на быстроту и очерёдность выхода замуж

Оно заключается в том, что девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка, тот первый окажется замужем. Если нитка потухла сразу, и меньше половины сгорело, то замуж не выйдешь.

Гадание с кольцом или иглой на пол будущего ребёнка

С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Если предмет (кольцо, игла) начнет совершать круговые движения — родится девочка (реже — мальчик), если маятникообразные — мальчик (реже — девочка), если предмет не движется — детей не будет.

Гадание с петухом (курицей)

В одну тарелку насыпается зерно (или кладутся деньги), в другую наливается вода, рядом кладется зеркало, иногда приносится курица. Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам — его богатство, к воде — склонность к пьянству, если петух подходит к курице, значит, жених будет «бабником».

Гадание о судьбе по теням

Этот вид гадания в силу своей простоты весьма распространен в современной девичьей среде. Девушка поджигает смятый ею бумажный лист, а затем рассматривает тень от сгоревшей бумаги. Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тени, пытаются узнать будущее.

Гадание (на лай собаки) о возрасте жениха

После определенных действий участницы гадания прислушиваются к лаю собаки. «Хриплый» лай сулит старого жениха, а «звонкий» — молодого.

Гадание с кольцом на вызывание образа будущего жениха

В стакан с водой девушка бросает обручальное кольцо и вглядывается внутрь кольца, приговаривая слова: «Суженый мой, ряженый…».

Гадание с вызыванием сна про суженого.

Гадают в ночь с четверга на пятницу. Ложась спать, говорят: «Четверг со средой, вторник с понедельником, воскресенье с субботой. Пятница одна и я, молода, одна. Лежу я на Сионских горах, три ангела в головах: один видит. Другой скажет, третий судьбу укажет».

Гадают девушки, если ложатся спать там, где раньше не приходилось. Перед сном говорят: «На новом месте, приснись жених невесте». Во сне увидишь своего жениха

Гадание на картах

Перед сном кладут под подушку четырёх королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного или бизнесмена, а бубновый — от желанного.

Гадание на воске

Растапливают воск в кружке, наливают молоко в блюдце и ставят у порога квартиры или дома. Произносятся следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С последними словами выливают в молоко растопленный воск. Затем внимательно наблюдают за происходящим. Если видится застывший крест, — то ждут в новом году какие-то болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году ваши финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьёзные. Если зацветет цветком — будет свадьба или встретится любимый. Если покажется зверь, надо быть осторожным: появится какой-то недруг. Если воск потечет полосками, предстоят дороги, переезды, а ляжет звёздочками — ожидает удача на службе, в учёбе. Если образуется человеческая фигурка, появится друг.

Гадание на оклик прохожих

Выходят в полночь на улицу и спрашивают имя у первого встречного. Именно так будут звать суженого, точно так он будет красив и богат.

Гадание на подслушивание

Забираются под окно соседей и, слушают. Если у них выяснение отношений с битьем посуды, можно ждать «веселого» года. Если в доме тишина — и у вас год будет гармоничным.

Гадание на яйце

Для гадания берут сырое яйцо, проделывают в нём маленькую дырочку и выливают содержимое в тёплую воду. Когда белок сворачивается и образует какую-либо фигуру, по форме которой, угадывают своё будущее. Вид церкви означает венчание, кольцо — обручение, куб — гроб, корабль — командировку (мужчине) или возвращение мужа из командировки (женщине). Если белок опустился на дно — быть в доме беде: пожару, смерти, девушке не выйти замуж.

Гадание на поленьях

Подходят к поленнице задом и на ощупь выбирают себе полено. Если оно ровное, гладкое, без сучков, супруг попадётся с идеальным характером. Если полено толстое и тяжелое — муж будет состоятельным. Если сучков много — в семье народится немало детей, а коли полено кривое — муж будет косой и хромой.

Гадание с вызыванием духов

Для гадания нужен лист бумаги формата А2 и фарфоровое блюдце. На бумаге начертить круг диаметром примерно 30 см и написать по линии вне круга все буквы алфавита, а в круге — цифры от 0 до 9. Отметить внутри круга центр и поставить на него блюдце, предварительно нарисовав на посудине стрелку. Трижды повторить: «Вызываю дух …Ты будешь с нами говорить? Скажи: Да или нет» Блюдце должно ходить и стрелкой указывать на буквы и цифры. Нужно лишь успевать это читать.