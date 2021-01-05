Архиепископ Якутский и Ленский Роман поздравил жителей республики с Рождеством Христовым.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА ЯКУТСКОГО И ЛЕНСКОГО РОМАНА, БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ МОНАШЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«Радуйся, вся земля:

вот, Христос приближается, в Вифлееме рождающийся»

(8-я песнь канона Предпразднства

Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе пастыри, честное монашество,

дорогие братья и сестры!

Христос рождается!

Сердечно поздравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества по плоти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! Радостные слова приветствия, которые звучат в эти дни, выражают нашу веру и наполняют нас новой надеждой и любовью, ибо Отроча родися нам, Сын, и дадеся нам (Ис. 9:6). Чудо Рождества Христова трудно понять человеческим умом. Новые чудеса поражают меня страхом, — говорит святитель Григорий Неокесарийский, — Ветхий Деньми стал Младенцем, чтобы сделать людей чадами Божиими». Сидящий в славе на небесах, ради любви к людям, покоится в яслях бессловесных животных… Он воспринимает мое тело, чтобы я сделался способным вместить в себе Его Дух, — усвояет Себе мою природу, одевается в мое тело, и дарует мне Свой Дух, чтобы я, давая и обратно принимая, приобрел сокровища жизни (Слово на Рождество Христово).

В Рождестве нашего Спасителя мы обрели нетленное сокровище, равного которому нет в истории мира. Воплощение Сына Божия — это не просто очередное историческое событие, а начало и отсчет Нового Завета человека с Богом. И поэтому независимо от того, как каждый из нас воспринимает это Божественное событие, верит ли он в воплощенного Христа, Сына Божия, или нет — он живет в новой эпохе, в то время, когда Бог послал Сына Своего Единородного… дабы нам получить усыновление (Гал. 4:4-5). Христос рождается, чтобы в нас восстановить прежде падший Свой образ, — напоминает нам в эти дни Святая Церковь (тропарь предпразднства Рождества Христова). И эти слова относятся не только к ветхозаветному, но и к новозаветному человечеству, то есть и к каждому из нас. С воплощением Сына Божия начинается освобождение человеческого рода от греха и смерти, открываются двери в Жизнь Вечную. Христос вошел во тьму человеческой жизни, чтобы вывести из нее человека. Окончательной целью прихода Спасителя стала возможность для каждого человека соединения с Богом, как об этом еще во II веке сказал священномученик Ириней Лионский: Сын Всевышнего стал Сыном человеческим для того, чтобы человек стал сыном Божиим («Против ересей»).

В Рождестве Христовом все мы получили большой дар называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3:1). Эта истина лежит в основе христианского мировосприятия. Если мы не примем тот факт, что во Христе мы все едины, все наши усилия как-то улучшить этот мир будут напрасными. С приходом в мир Спасителя мы, как пишет апостол Павел, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф. 2:19). Как дети Божии, мы должны совершать дела любви и милосердия, помогать нуждающимся, проявлять заботу о ближних, а на зло отвечать добром. Только в служении ближнему мы имеем возможность послужить Богу. Подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас (Еф. 5:1-2), — призывает нас апостол Павел. А евангелист Иоанн Богослов говорит: Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною (1 Ин. 3:18). Поэтому каждым своим словом, делами и поведением призван оправдывать высокое призвание быть христианином.

Земная жизнь христианина — это путь навстречу Богу. И эта встреча возможна не только по завершении земного пути, но и уже здесь, на земле. Она происходит каждый раз, когда мы открываем двери своей души и сердца перед Богом. И по-особому происходит это в сегодняшний день, когда Бог сходит к нам с небес, рождаясь в человеческом теле. Сердцем и умом, возлюбленные о Господе, мы отправляемся в Вифлеем на встречу рожденному Богомладенцу. Веками в своей мудрости человечество гордо поднимало взгляд вверх и там искало Бога. Но Бог явился в яслях, и чтобы его увидеть, надо опустить глаза вниз, преодолевая собственную гордыню, в смирении, послушании и любви, которая, по слову святого апостола Павла, долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, и никогда не перестает (см. 1 Кор. 13:4-5). Очищая сердце, мы очищаем духовное зрение для боговидения, как заповедал нам это Сам Господь, говоря: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8).

Каждый день, наблюдая за тревожными сообщениями со всего мира, нам кажется, что темные тучи беспросветно повисли над человечеством. Кровопролитные войны, насилие, неравенство, социальная несправедливость, нестабильность, болезни, нищета, преследования и дискриминация христиан, агрессивная пропаганда нравственной распущенности и вседозволенности превращаются, к сожалению, на ежедневные явления нашей жизни. Помимо этого, в уходящем 2020 году Господь особо посетил всех нас. Опасная коронавирусная болезнь буквально поглотила весь мир, заставив все человечество ограничить себя и свою свободу, чтобы спасти свою жизнь, своих родных, и близких. В эти поистине сложные дни и месяцы наша Якутская епархия, духовенство, монашество и верующие, в меру своих сил и возможностей, старались помочь друг другу и особенно тем, кто требует нашего попечения и заботы. Сейчас эта работа продолжается, и я искренне благодарю всех, кто откликнулся и продолжает делать все, чтобы защитить, уберечь и вылечить от опасного заболевания жителей Якутского края. Именно в такие сложные моменты проявляется наша христианская вера, любовь и забота. Болезнь еще не отступила. Поэтому я прошу всех вас и призываю, возлюбленные о Господе, беречь себя и свое здоровье, и неукоснительно исполнять санитарные предписания.

Тем не менее, в такие непростые времена нам, христианам, необходимо помнить о благой вести Рождественской ночи, которую принес Ангел испуганным пастухам: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (Лк. 2:10-11). Мы не знаем, что принесет нам новый 2021 год, но мы твердо верим и понимаем, что при любых обстоятельствах с нами всегда будет наш Господь. Бог не равнодушен к Своему творению, к Своим детям. Он не хладнокровный наблюдатель истории и человеческих трагедий. Он всегда приходит в трудные моменты и готов взять на Себя наши проблемы, заботы, боли и несчастья. Но Бог не спасает нас без нас. Мы счастливы, потому что в жизненной темноте, наполненной страданий, проблем, грехов и ошибок, для нас всегда сияет небесная путеводная звезда и не дает сойти с истинного пути. Эта звезда — наша Православная Церковь, которая всегда с нами, сопровождает нас от рождения и до смерти, и благовествует нам Слово Жизни.

Дорогие о Господе отцы, честное монашество, братья и сестры! В эти праздничные дни, когда мы сподобились встречать Спасителя мира, хочу вместе с вами разделить тихую радость Христова Рождества, которая является для нас источником душевного мира и побуждением к благодарности и поклонению Богу. Приход в мир Спасителя делает нас ответственными. Став свидетелями Его Рождества, видя пример Его жизни, получив от Него Божественные заповеди, освободившись от греха и смерти и находясь в спасительной благодати, мы должны стать для ближних живым Евангелием, носить бремена друг друга (Гал. 6:2), проявлять любовь и сострадание. Пусть в наших сердцах обретутся ясли, готовые принять Богомладенца Христа, а в наших руках — дары, которые мы можем принести Богу. Пусть Сын Божий преобразит нашу жизнь так же, как Он, войдя в человеческую историю, изменил и наполнил ее смыслом. Пусть в рождественский период ощущение благодати Божией вдохновляет нас на жертвенное служение Господу, Церкви и Отечеству. А Рождественская радость, которую несут в себе наши богослужебные тексты и народные традиции, пусть переполняет всех — молодых и мудростью богатых взрослых, здоровых и больных, одиноких и бедных, заключенных и путешествующих! Искренне желаю всем нам крепкого здоровья, мира, благополучия и благословения Божия. Пусть истинная любовь Христова всегда пребывает между нами.

Христос рождается! Славим Его!

+РОМАН,

Архиепископ Якутский и Ленский

град Якутск,

Рождество Христово, 2021 год