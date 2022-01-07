Рождественское послание архиепископа Якутского и Ленского Романа жителям православной Якутии

Ликуют Ангели вси на Небеси, и радуются человецы днесь, играет же вся тварь рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа, яко всякая лесть идольская преста, и царствует Христос во веки. Сегодня ликуют все Ангелы на небесах, и люди радуются, и торжествует все творение о рожденном в Вифлееме Спасителе и Господе – ибо вся ложь идолослужения прекратилась, и царствует Христос вовеки! (Стихиры на литии Великой вечерни Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе пастыри, честное монашество, дорогие братья и сестры!

Христос рождается!

Сердечно поздравляю вас с днем пришествия в земной мир Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа – с праздником Рождества Христова!

С чем сравнить радость сегодняшнего дня? Всесильного Бога, Творца мира, ставшего кротким Младенцем, пеленают руки простой Девушки – Пресвятой Богородицы, пречистой Девы Марии. Благоговением, и любовью, и надеждой наполняются наши души от этой веющей тишиной и покоем картины. С сегодняшнего дня каждый человек имеет благодатную возможность – узнавать Живого Бога. «Единородный Сын Божий, соделавшись Сыном Человеческим, творит сынов человеческих сынами Божиими и из рабов свободными, т. е. способными и доступными к созерцанию образа Божия», — учит блаженный Августин.

Но как реализовать эту способность? Как смертный человек, «прах и пепел» (Быт.18:27), по слову ветхозаветного праотца Авраама, воззрит на образ бессмертного Бога?

Ответ на этот вопрос мы слышим в словах Спасителя, когда Он называет заповедь о любви к человеку «как к самому себе» подобной заповеди любви к Богу «всем сердцем, всей душою, всем разумом и всей крепостью твоею» (Мк. 12:29). Человек достоин любви, ибо он – истинный образ Божий, совершенная икона, написанная рукой Самого прекрасного Иконописца. Человек – икона чудотворная, величайшая святыня, в начале земной истории по наущению врага рода человеческого оскверненная праотеческим грехом и смертью, но ныне вновь восстановленная Богом, ставшим человеком! Преподобный Исидор Пелусиот писал, что образ Божий в человеке – это образ царский, образ обладателя вселенной, подобного Самому Богу, царствующему и обладающему Своим творением. Являя деятельную любовь к человеку, мы служим и Господу, держащему мироздание на ладони, Которому непрестанно славословят ангелы, Которого слушаются ветры и море, Кому подчиняются небесные светила, Кто управляет жизнью и смертью.

Минувший год был сложным. Человечество продолжило борьбу с опасной инфекцией. А летом на Якутию обрушилось новое испытание – лесные пожары, лишившие имущества и крова десятки людей. Духовенство, монахи, миряне Якутской епархии, как и ранее, оказывали поддержку страждущим: шли в «красную зону» больниц, везли нуждающимся предметы первой необходимости и продукты, ехали в труднодоступные регионы, чтобы поддержать живущих там людей пищей духовной – богослужением, Словом Божьим… Нередко сердца наши сжимались болью и состраданием, бывало, что опускались руки от усталости. Кто-то провел бессонные ночи в тревоге за заболевших близких; кому-то пришлось хоронить родных, кому-то – утешать пострадавших от пожаров; кто-то сам был прикован к одру болезни, кто-то – остался без дома. Но – и в этом чудо и таинство Боговоплощения! – всякий раз, когда мы проявляли заботу к другому или другие заботились о нас, мы познавали Бога, ибо в одну ночь более двух тысяч лет назад Он стал одним из нас, чтобы послужить нам, чтобы совершить дело Искупления рода человеческого – жить, умереть и воскреснуть ради нас. Отныне, как Он и обещал нам, во все дни до скончания века (Мф.28:20) пребывает среди нас!

Но уже с первых дней Спасителя на земле Он Сам испытал несправедливость и недружелюбность этого мира. Руки Пречистой Девы бережно положили дивного Богомладенца в ясли, кормушку для скота, «потому что не было им места в гостинице» (Лк.2:7). Сколько перед нашими глазами таких же несчастных кому не находится места? – Столько для нас и возможностей послужить в их лице Самому Христу! Каждое наше доброе дело станет для Него мягкой колыбелью, которой Он был лишен во младенчестве.

Я желаю вам в эти светлые рождественские дни не терять ощущение Его присутствия, а для того – осуществлять деятельную любовь к ближнему. Помогите другу, родственнику, соседу, поддержите одинокого, бедного, осиротевшего, будьте милосердны к оступившемуся, будьте равно ласковы со своим подчиненным и начальником – и в каждом из них вы встретите Самого Христа! Одарите каждого радостью, и многократным эхом она возвратится к вам! Пусть эта радость станет основной мелодией Нового 2022 года!

Христос рождается – славим Его!

С любовью о Господе

Роман, архиепископ Якутский и Ленский

Рождество Христово 2022 года