Рождественский Сочельник 2022: традиции и обычаи католического рождества

Католическое Рождество 2022

Католическое Рождество Христово отмечается ежегодно 25 декабря. Рождество 25 декабря празднуют не только католики, но и некоторые православные верующие.

Рождество католическое и православное — в чем разница?

В первую очередь, нужно понимать, что дата двух праздников не совпадает — православные отмечают рождение Христа 6-7 января, а католики — 24-25 декабря. Всё потому, что летоисчисление у верующих западного и восточного обряда разное.

Есть разница и в восприятии — для католиков Рождество — самый важный праздник в году, а для православных — Пасха. Пост, который предшествует празднику, у православных строже, чем у католиков. Тем не менее, и те, и другие верующие соблюдают правила Адвента — месяца, когда нужно подготовить к торжеству и душу, и тело.

Как празднуют католическое Рождество — история и традиции

Что нужно делать на католическое Рождество

Достоверно неизвестно, почему верующие отмечают Рождество именно 25 декабря. Существует легенда, будто исчисление пошло от 25 марта — даты зачатия Господа.

Согласно традиции, 24 декабря, когда на небе взойдет первая звезда, вся семья собирается за праздничным столом. Блюда разрешаются только постные — рыба, фрукты, орехи, каши и тд. Всего их должно быть 12 — по количеству апостолов. Перед тем, как вкушать пищу, каждый член семьи должен прочесть отрывок из Евангелие и помолиться Господу.

В конце все участники действа ломают рождественский хлеб, передают друг другу и загадывают желание — по аналогии с Христом, который делился пищей с учениками. 25 декабря уже можно подавать на стол индейку и мясо — Рождественский пост 2022-2023 католики перестают соблюдать за день до праздника.

Католическое Рождество — что нельзя делать

Запреты на католическое Рождество 2022

Кроме традиций, существуют и запреты, которые нельзя нарушать, чтобы не гневить Господа. Правила действуют одинаково для всех, даже если вы не исповедуете католицизм. Итак, 24-25 декабря запрещено:

носить старую одежду;

убирать в доме и заниматься рукоделием;

ссориться, обижаться и сплетничать;

тяжело работать физически;

отказывать в помощи и милостыни.

Также после празднования запрещено убирать со стола еду до самого утра — считается, что те, кто игнорирует запрет, навлекают на себя нищету.

Католическое Рождество 2022 — что дарить на праздник

И православные, и католики поддерживают традицию и поздравляют своих родных, принося им в дар нужные вещи. Это может быть милый сувенир (к примеру, фигурка в виде Христа или звезды), красивая открытка или подвеска в виде ангела. Если же вы хотите купить более серьезный подарок, варианты могут быть следующими:

теплые носки;

вязаный шарф, шапка или рукавицы;

плед;

сладости;

декоративные свечи;

рождественский венок, сделанный своими руками.

В целом, подойдет любая «зимняя» атрибутика, ведь именно с 25 декабря начинается череда новогодних праздников, и найти подарок, который не только понравится вашему родному человеку, но и будет полезен, не составит труда.