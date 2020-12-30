30.12.2020
09:00
75
Культура
Рождественский МIX
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в самый добрый и светлый праздник, 7️ января в 18 часов, приглашает жителей и гостей республики на РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МIX, где вас ждут проникновенные мелодии в исполнении прекрасных артистов.
Подарите своим близким атмосферу волшебства, гармонии и радости! Разделите вечер Рождества вместе с нами!
Цена 500 руб.
Справки по т. 32-82-96. 89644276774, 89248687373, 89245650880.
С учётом возрастных ограничений -65.
Билеты можно купить онлайн на tesserus.com и afisha.ykt.ru
Фото: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
Источник: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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