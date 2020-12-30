Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в самый добрый и светлый праздник, 7️ января в 18 часов, приглашает жителей и гостей республики на РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МIX, где вас ждут проникновенные мелодии в исполнении прекрасных артистов.

Подарите своим близким атмосферу волшебства, гармонии и радости! Разделите вечер Рождества вместе с нами!

Цена 500 руб.

Справки по т. 32-82-96. 89644276774, 89248687373, 89245650880.

С учётом возрастных ограничений -65.

Билеты можно купить онлайн на tesserus.com и afisha.ykt.ru