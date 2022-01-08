Рождественские итоги опроса по бродячим собакам в Якутии

На сайте SakhaLife.ru завершился опрос по бродячим собакам, вызвавший огромный резонанс — «Что делать с бродячими собаками в Якутии». Результаты распределились следующим образом: Судя по опросу, большинство читателей сайта хотят, чтобы собак пожизненно содержали в собачьих приютах. Якутяне оказались гораздо добрее и гуманнее, чем писали собакозащитники. Надеемся, что к мнению читателей прислушаются депутаты в обсуждении поправок к «Собачьему закону». Что делать с бродячими собаками в Якутии?

Фото: SakhaLife.Ru Источник: SakhaLife.Ru

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