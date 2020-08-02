Рожденный в Ильин день: к 100-летию воина-учителя

Только сердце, наполненное любовью, дает счастье

Наш отец ЯКОВЛЕВ Илья Ильич родился в Ильин день под раскаты грома, 2 августа 1920 г. в Кыллахском наслеге Олекминского района. По семейным рассказам наша бабушка Софья была рослой, светлоликой красавицей из Нерюктяя Сунтарского района. В голодную, суровую годину она была отдана замуж за куль муки Илье ЯКОВЛЕВУ из Олекмы. Невесте в ту пору было 14 лет.

У молодых родилось два сына, назвали их Иваном да Ильей. К сожалению, отец ушел в мир иной, когда старшему сыну было семь лет, а младшему три года. Молодой вдове на помощь пришли родители. До пятого класса энергичный, подвижный Илья жил с бабушкой на воспеваемом в песнях острове Кыллах. Потом переехал в Сунтар к матери Софье и отчиму Роману. Илья обладал хорошей памятью, учился легко и весело, был комсомольцем, активистом. По совету своих школьных учителей в 1937 году поступил на рабфак Якутского педагогического института.

В январе 1940 года по своей инициативе он вступил в ряды Красной армии, поступил в Новосибирское пехотное военное училище. Высокий, веселый Илья был запевалой в строю, друзья-однополчане шутя называли его Шаляпиным.

Вот как пишет правнук солдата Коля СКРЯБИН.

«В июне 1941 года после окончания училища он в звании лейтенанта был отправлен в резерв Западного фронта. Офицер первого запасного стрелкового полка три раза водил солдат для пополнения воинских эшелонов: первый раз в латышскую стрелковую дивизию в г. Наро-Фоминске, второй раз в 3-й гвардейский стрелковый корпус Волховского района, третий раз в 74-ую морскую пехоту в г. Старая Русса.

По приказу командования лейтенант И.И. Яковлев в апреле 1942 года был назначен командиром роты 74 отдельной морской бригады. В том же году участвовал в Сталинградской битве. Как все мы знаем, Победа в Сталинградской битве, стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне, вестником Победы. Враги поняли, что недооценили силы Красной Армии. Если б не было этой Победы, подступ немцев к Москве через Кавказ был бы проще. В этой решающей для страны битвы принимали участие многие якутяне, среди которых был Яковлев Илья Ильич.

Хочу отметить один момент из этой битвы. На третий день Сталинградской битвы вражеские силы подошли к штабу дивизии. Чтобы дать время для сбора штаба, командир роты Яковлев И.И., со своими разведчиками и одной пушкой ринулись в бой против немцев. Фашисты стреляли минометом, многие полегли в том бою, сам Илья Ильич был тяжело ранен.

В 1944 году старший лейтенант Илья Ильич Яковлев выписался из госпиталя и вернулся в родную Якутию. Храбрый офицер, воевавший на самых горячих участках войны, приехал с орденом «Красной Звезды» и пятью медалями за боевые заслуги.» (Проект: Галерея Дорога памяти).

Двоих сыновей проводила на фронт Софья Дмитриевна. Не дождалась она старшего сына Ивана. В списке Благотворительного фонда «Достойная память» по увековечению памяти погибших и защите Отечества в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Румынии четвертым числится младший лейтенант ЯКОВЛЕВ Иван Ильич. Почитают, гордятся Иваном Ильичом Яковлевым на родной Олекминской земле внуки и правнуки.

Когда младший сын Илья вернулся из госпиталя, мать Софья Дмитриевна его не узнала — что за бродяга? В армию, а оттуда на фронт проводили богатыря, косая сажень в плечах, уверенная сила в каждом движении, басистый голос. А теперь у ворот стоял изможденный человек, покачиваясь то ли от ветра, то ли от слабости. Много железа вонзилось в тело Ильи на Сталиградской битве, другой, может, и не выдержал бы этих испытаний. Но он выжил, вернулся к родному порогу… инвалидом второй группы, с неподвижной правой рукой. Лицо, плечи, грудь, спина в глубоких шрамах от осколков вражеских снарядов.

Со временем молодой организм, сила духа и родная земля взяли свое, Илья выправился и вернулся к активной жизни. Возобновил учебу на историческом отделении Пединститута. И по-прежнему любил петь. Студент и демобилизованный старший лейтенант Илья Яковлев сольно исполнял военные и народные песни по радио «Биэстэ эстэр бинтиэпкэм», «Ямщик» и другие.

Весна 1945 года была судьбоносной для нашего отца. Он встретил и полюбил юную красавицу Зою, свою землячку с острова Кыллах. Влюбился в нее с первого взгляда. Не уставал благодарить судьбу, подарившей ему неизведанные доселе чувства глубокой нежности, великодушия, мягкости, любви. День Победы 1945 года наши родители встретили вместе. Живительная сила весны, яркий свет солнца и долгожданная Победа были лучшей мелодией Вселенной. На всю жизнь этот День стал для них самым дорогим, они отмечали его с большим волнением и радостью каждый год. Это День торжества Света и Любви, любви к родной земле, к отчему краю, любви самой глубокой, самой чистой, самой сильной, всепобеждающей любви над разрушительной губительной войной.

Любовь творит чудеса. Летом, чтобы увидеть любимую, Илье приходилось каждый день грести немалое расстояние. Неподвижная, высыхающая рука его стала понемногу восстанавливаться. Они любили вдвоем собирать кедровые шишки, что было подспорьем в студенческой жизни. Как многие студенты Илья подрабатывал грузчиком. Пел в радиокомитете хора. У меня всегда было ощущение, что мысли и поступки моих родителей наполнены поэзией сердца и родной природы.

В 1948 году молодая семья по распределению Министерства просвещения ЯАССР переезжает в Сунтарский район. Илья Ильич преподавал историю и обществоведение в Сунтарской, Шеинской средних школах и в школе с. Куокуну. Работал директором этих школ. Ученики с благодарностью вспоминают его уроки и общение с незаурядным человеком. Он был уверен, что молодежь имеет большой потенциал и возможности его реализовать. За неустанный труд Яковлеву Илье Ильичу было присвоено звание «Заслуженный учитель Якуткой АССР», он стал пятым Почетным гражданином Сунтарского района. Яковлев И.И. был признанным лектором общества «Знания». Он был очень общительным и веселым. Идти с ним было затруднительно, его знали почти все, он знал многих, часто останавливался и вступал в разговоры. Последние годы жизни Илья Ильич работал завучем и воспитателем в Сунтарской санаторно-лесной школе. Там же работала и его жена, наша мама. Помню, они вдохновенно обсуждали как привнести радость в жизнь своих маленьких воспитанников. На каникулах у нас дома часто жили дети, приехавшие из других районов.

Через жизнь многих семей нашей страны прошла та война. В небольшом коллективе Сунтарской санаторно-лесной школы работали шесть участников войны. К 60-летию Победы внуки Яковлева И.И. поставили мемориальный знак в честь воинов Великой Отечественной войны, работавших в этой школе. Каждый год ученики санаторно-лесной школы отдают дань памяти воинам ВОВ у этого памятника.

Наш отец всем сердцем прикипел к местности на берегу Вилюя, называемом Лесной. Свободное время предпочитал проводить под открытым небом. Создавалось впечатление, что ему — рослому человеку с громовым голосом тесно в доме, хотя он и был просторным. Он любил охотиться, рыбачить с друзьями или сыновьями. Любил осенью по утрам собирать грибы с женой. Общаться с друзьями и соседями. Искренне удивлялся как быстро выросли дети. А детей у них родилось четверо: Августина, Иван, Роман и Анна. Жалел, что не успел им уделить должного внимания из-за занятости. Мы заметили у отца такой ритуал. Выходя утром из дома, он первым делом смотрел на небо, а потом обязательно на Вилюй. Его глаза светились любовью и радостью. Перед сном, перед тем как зайти домой, он обязательно смотрел на Вилюй, а потом на Небо. И заходил домой с радостной улыбкой, казалось сама природа делилась с ним своей живительной радостью. Однажды моя подруга передала: «Люди говорят, что Илья Ильич и Зоя Федоровна как большие дети. Их легко обмануть, поскольку они бесхитростны и доверчивы». Я возмутилась и передала слова своей подруги отцу. Наш мужественный, рослый, с громовым голосом отец улыбнулся мне и сказал: «Лучше быть обманутым, чем обманывать».

Рождение первой внучки, а затем внуков было в семье событием ярчайшим. Внуки вызывали восхищение и нежность дедушки и бабушки. Илья Ильич мечтал дожить до пенсии с любимой женой. Он очень хотел подарить внукам свой мир, наполненный любовью, радостью, нежностью, мужеством, великодушием. Он считал, что только сердце, наполненное любовью, дает счастье.

Смертельная производственная травма старшего сына Ивана и вскрывшиеся фронтовые раны стали причиной ухода нашего отца в мир иной в 54 года. Его любимая супруга, верная подруга 40 лет прожила без него. В День Победы и в Ильин день Зоя Федоровна собирала детей и внуков, чтобы почтить память любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки и прапрадедушки Яковлева Ильи Ильича. Благодаря ей, мы храним в нашем сердце воспоминания о тех, кому обязаны жизнью.

Летом 2016 года в Сунтаре внуками трех героических ветеранов Великой Отечественной войны был построен планетарий им. Ильи Ильича ЯКОВЛЕВА, Георгия Константиновича ФЕДОРОВА, Егора Михайловича СТЕПАНОВА по ул. Айыы Арчыта, дом 1.

Улица на берегу Вилюя, на которой жил воин-учитель со своей семьей, а теперь живут внуки со своими семьями, решением Сунтарского совета депутатов названа его именем — Яковлева Ильи Ильича, заслуженного учителя Якутской АССР, участника Сталинградской битвы, кавалера ордена «Красной звезды», Почетного гражданина Сунтарского района.

День Советской Армии, День Победы и Ильин день – большие праздники в нашей разросшейся семье, которые принято отмечать песнями и успехами, радостно и изобильно. И сегодня как раз такой день, наполненный благодарностью, памятью, любовью и силой рода.