Губарев: Рожденный революцией наш комсомол!

Мы отмечаем 100 лет со дня создания комсомола Якутии. Оглядываясь на пройденный комсомолом путь, понимаешь, что история дала нам высокий пример того, какую роль может и должна играть молодежь в прогрессивном обществе.

Первая Якутская губернская конференция комсомола проходила с 25 марта по 3 апреля 1921 года, которая избрала губернский комитет комсомола, куда вошли: Раиса Цугель, Соня Калачик, Петр Гуляев, Маркел Бубякин, Иван Сидоров, Петр Санников, Семен Находкин, Елисей Семенов, Валериан Припузов, Георгий Дьячковский, Павел Сыроватский, Серафим Потапов. Секретарем губернского комитета комсомола была Рая Цугель. Так родилась Якутская областная комсомольская организация — составная и неотъемлемая часть РКСМ.

Еще не закончилась гражданская война, которая вместе с иностранной интервенцией нанесли огромный урон хозяйственной и культурной жизни народов Якутии. Транспорт и связь почти бездействовали, запасы товаров были разграблены. И комсомольцы приняли активное участие в ликвидации последствий войны, в восстановлении и развитии народного хозяйства республики, которой стала Якутия с 27 апреля 1922 года.

Выполняя решение бюро Якутского обкома ВЛКСМ “О мобилизации комсомольцев в промышленность”, молодежь направлялась на кожевенно-обувной комбинат, прииски Алдана, Сангарский и Кангаласский рудники. Начался культпоход за всеобщую грамотность. Огромна роль молодежи в проведении коллективизации, культурной революции.

Подвиг комсомольцев в Великой Отечественной войне останется в памяти якутян на века. Героизм бойцов на боевом фронте и героизм молодых на тыловом приближали час победы. За заботу и внимание по усилению оборонной мощи страны комсомол Якутии трижды удостаивался благодарности Верховного Главнокомандующего Сталина.

Советская власть приложила все силы, чтобы наладить мирную жизнь. Большие дела легли на плечи молодежи. Первый человек в космосе — Юрий Гагарин — комсомолец. 12 апреля мы будем отмечать 60-ю годовщину его полета в космос. В Якутии жизнь кипела и бурлила. Шло интенсивное развитие народного хозяйства и культуры. Депутатский ГОК, Мирный, Нерюнгри, Амгинская целина, Южно-Якутский ТПК, Амгинская целина — везде впереди комсомольцы. Небывалый размах движения стройотрядов, смотры, конкурсы, походы по местам трудовой и боевой славы — об этом можно говорить бесконечно.

Мы знаем, что произошло дальше. В 1991 году верхушка сочла историческую миссию ВЛКСМ исчерпанной и распустила организацию.

Но на этом история комсомола не закончилась. За последние 30 лет начали возрождать пионерские организации, появились и октябрятские отряды. Большой вклад в возрождение и развитие комсомола Якутии внесли первые секретари: Александр Щербаков, Айаан Васильев, Савва Михайлов, Андрей Данилов, Анатолий Товаров, Дмитрий Шарипов, Иннокентий Именев, Вячеслав Макаров.

Сегодня комсомол Якутии не только зарекомендовал себя как надежный резерв республиканской партийной организации, но и укрепил свои позиции на российском уровне. Подлый развал великой Советской страны больно ударил по молодежи. Капитализм уничтожил 25 тысяч школ. Каждый четвертый выпускник вуза становится безработным. Семь из десяти молодых семей живут за чертой бедности.

Но коммунисты не причитают о “потерянном поколении”, а выдвигают выверенную программу всесторонней поддержки детей и молодежи, лозунг которой: “Опираясь на молодых, мы вернем стране уверенность в завтрашнем дне!”

КПРФ разработала закон “О молодежи”. Законодательно должны быть решены вопросы о первом рабочем месте, о поддержке молодых семей в осуществлении права на жилье, о получении мест в детсадах, о стакане молока. КПРФ предлагает такую программу, где у всех будут рабочие места и достойная жизнь.

И сегодня, празднуя 100-летие комсомола Якутии, мы должны извлечь уроки истории для будущих свершений.

С праздником, дорогие комсомольцы советского времени!

С праздником, сегодняшние комсомольцы!

Виктор ГУБАРЕВ, первый секретарь

Якутского рескома КПРФ